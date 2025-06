Por segundo año consecutivo se han celebrado en Madrid los Premios de la Academia de la Música. Numerosos artistas se han dado cita en estos galardones, donde no ha faltado numerosas estrellas de la industria, como Rosario Flores, Mafalda Cardenal, Nathy Peluso, Amaia, India Martínez o Leire Martínez, entre otros. Antes de pasar al interior del Palacio Municipal de IFEMA, las cantantes han pasado por la alfombra roja, donde han dejado grandes titulares, como ha sido el caso de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, que ha dejado abierta una puerta a una colaboración con Amaia Montero.

Leire Martínez abre la puerta a una colaboración con Amaia

El próximo mes de octubre se cumplirá un año desde que La Oreja de Van Gogh anunciara el fin de su camino con Leire Martínez como vocalista. «Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada», rezaba el comunicado.

Leire Martínez. (FOTO: GTRES)

Tras ello, las especulaciones no cesaron y la propia Leire se sorprendió al conocer este comunicado. Además, a ello se le sumaron los rumores de un posible regreso de Amaia Montero a LODV, una noticia que confirmó Cayetana Guillén Cuervo en un descuido. «Yo lo sé desde hace mucho. No lo dije ni en casa. Ella me pidió que no se lo dijera a nadie y no se lo dije a nadie. Yo me eché a llorar al teléfono. Me dijo: ‘Te lo voy a contar, pero porfa Caye…’. Y cada vez que me preguntabais yo lo sabía. Y estoy muy contenta. Está muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa, España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar», dijo la actriz.

Unas palabras que llegaron hasta Leire Martínez, que no se extrañó por esta noticia ya que desde su marcha de La Oreja de Van Gogh, siempre ha rondado la idea de que Amaia -que ha estado un tiempo alejada de la música-, volviera a componer con el grupo con el que empezó en la industria musical.

Aunque no hay una confirmación oficial del regreso de Montero a la banda, ahora Leire Martínez le ha dejado una puerta abierta a una colaboración conjunta. «¿Por qué no? No, yo siempre lo he dicho, yo no tengo problemas con nadie ni tal, ¡música!», ha dicho.