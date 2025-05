Tal día como hoy, hace 30 años, el mundo perdió una de las voces más reconocidas de España: la de Lola Flores. En la madrugada del 16 de mayo hace tres décadas, fallecía ‘La Faraona’ y dejaba un hueco en el corazón de su familia que no se ha podido llenar aún. Sin embargo, su legado y sus canciones retumban con más fuerza a pesar de los años y, gran parte de esa ‘culpa’, la tienen sus hijas, que no han dudado en rendirle homenaje en sus redes sociales.

Las emotivas cartas de Lolita y Rosario Flores a su madre

Si por algo se caracteriza el clan Flores es por la unidad que hay entre todos ellos. Desde que falleciera Lola, sus familiares han querido mantener vivo su legado y su forma de ver y vivir la vida a través de diferentes homenajes. A través de diferentes actos -mayormente apoyados por el Ayuntamiento de Jerez-, sus hijas han encontrado momentos para poner en valor la figura de ‘La Faraona’, como artista y como madre.

Sin embargo, gracias a las redes sociales, Lolita y Rosario suelen compartir recuerdos de su progenitora como un álbum de fotos para que sus miles de seguidores conozcan también su historia familiar.

Como no podía ser de otra manera, las hermanas del siempre recordado Antonio Flores -que fallecía a causa de las drogas poco tiempo después que su madre-, este 16 de mayo han acudido a sus perfiles personales para publicar momentos y anécdotas históricas de la vida de su madre.

Lolita, que suele estar muy activa en el universo 2.0, ha sido la primera que desde la pasada noche ha recordado a sus miles de followers que esta fecha está grabada a fuego en sus calendarios. «Esta madrugada hará 30 años sin ti mamá. Siempre conmigo», dijo la intérprete de Sarandonga, que recibió un comentario por parte de su queridísima amiga María del Monte: «El tiempo no ayuda a curar, ayuda a sobrellevar». Además, no ha sido el único post que ha compartido en sus redes sociales. La madre de Elena Furiase ha reposteado mensajes de varias club de fans o del Ayuntamiento de Jerez: «30 años desde que te fuiste, 30 años sin oírte 30 años sin verte. Ay mi Lola, como se te echa de menos, cada 16 de mayo todos te recordamos más que nunca eras una gran artista y persona, pero sobretodo una gran madre. No te harías una idea de lo feliz que me haces día a día aunque no estés aquí. Eres todo para mí, eres mi artista favorita y, aunque ya no pueda conocerte, siempre soñaré contigo y tu cara hermosa, gracias por haber existido. Y aunque yo nací mucho después, siempre que llega este día lloro».

Por su parte, Rosario Flores también ha escrito unas emotivas líneas junto a un vídeo con imágenes de la vida de su madre en su cuenta personal: «Mamá, te llevo en mi corazón. Por muchos años que pasen, siempre vivirás dentro de mí».