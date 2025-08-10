Ray Mill House: la casa en la que la reina Camilla se escapa del rey Carlos

Camila Parker Bowles ha encontrado su gran refugio en Ray Mill House, desde donde también ha celebrado su 78º cumpleaños con un espectacular retrato. Una imagen que fue tomada precisamente en los jardines de la propiedad, donde fue inmortalizada por el fotógrafo Chris Jackson. En dicha instantánea, vemos a la actual reina de Inglaterra y esposa de Carlos III, luciendo un vestido azul verdoso con estampado de hojas tropicales que se encarga de realzar la mirada de sus propios ojos. Mientras permanece con los brazos apoyados en una valla, de lo más relajada, la reina aprovecha para sonreír tímidamente a la cámara en una pose que resulta incluso entrañable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

Camila, quien se encuentra en uno de sus mejores momentos, ya que su figura ha sufrido un gran ascenso en los últimos años y deja atrás aquellos viejos rencores y dudas que despertaba entre la población, se ha convertido en el gran apoyo del monarca en una de las etapas más complicadas. Y es que después de haber perdido a su madre, la reina Isabel II, Carlos III también ha tenido que hacer frente al durísimo diagnóstico de un cáncer. Lo que lamentablemente también ha coincidido con la propia enfermedad de su nuera, Kate Middleton.

Ray Mill House, la casa de la reina Camila. (Foto: Gtres)

En cuanto a la vivienda donde posa Camila, podemos ver que la instantánea se ha tomado en un ambiente íntimo y relajado, en el exterior de la residencia privada ubicada en Wiltshire. Una propiedad que compraba en 1996, tras haberse divorciado de su primer marido, cuyo apellido todavía conserva: Andrew Parker Bowles. Y, a pesar de haberse mudado a Clarence House junto a Carlos hace ya más de 20 años (en 2003), parece que la reina se ha negado a abandonar este lugar que ha convertido en su vía de escape.

Interior de Ray Mill House, la casa de la reina Camila. (Foto: Gtres)

De hecho, aprovecha para descansar aquí siempre que puede y sus obligaciones le permiten. Situada a apenas 27 kilómetros de Highgrove, este lugar cuenta con una ubicación realmente privilegiada. Además, también se ha convertido en un lugar de encuentro y celebraciones familiares, tal y como ocurrió cuando su hija Laura contrajo matrimonio en 2006.

Los reyes Carlos III y Camila juntos. (Foto: Gtres)

Valorada en 900.000 euros, la casa cuenta con un estilo barroco que predomina en cada una de las estancias. Desde los estampados, a los elementos decorativos, cada rincón está perfectamente ambientado en el siglo pasado, lo que combina al mismo tiempo con el toque rústico de los muebles. Así, nos encontramos lámparas de araña, una mesa redonda central o el salón de inspiración clásica. Los altos techos y enormes ventanales también permiten entrar una gran claridad.

Ray Mill House, la casa de la reina Camila. (Foto: Gtres)

De igual modo, los baños siguen la misma estética, mientras que el suelo de moqueta presente por toda la casa hace más confortable el lugar. Y, si salimos al exterior, nos encontraremos con una espectacular piscina que da a los jardines donde precisamente se ha tomado su última imagen. Hogar, donde Camila se siente libre de ser ella misma en su máxima expresión y lejos del foco mediático.