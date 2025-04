El importante comunicado de Carlos III y la reina Camila: "Nos entristecemos profundamente"

«Tanto mi esposa como yo nos entristecimos profundamente al enterarnos del terrible ataque y la trágica pérdida de vida en Vancouver». Así comienza el importante comunicado que ha enviado la Casa Real británica con motivo de lo sucedido en Canadá. Tanto Carlos III como su mujer, la reina Camila, han querido transmitir su pesar tras este trágico incidente. «Nuestros corazones y oraciones están con todos aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por la tragedia tan desesperada y enviamos nuestro más sentido pésame en un momento tan angustioso para tantas personas en Canadá», ha continuado el escrito, que sólo firma el rey de Inglaterra, pero que va redactado en nombre del matrimonio reinante. Además de las condolencias, han querido condenar lo ocurrido. Desde el primer instante se ha descartado que se trate de un acto terrorista y se siguen investigando las causas de un hecho que las autoridades califican como «ataque masivo».

La situación de pánico se ha desatado cuando un conductor ha irrumpido entre la gente durante una celebración que congregaba a la comunidad filipina residente en Canadá. El hecho se saldaba con 9 heridos y 9 fallecidos. «Hasta el momento, podemos confirmar la muerte de nueve personas después de que un hombre atropellara a una multitud en el Festival de Lapu Lapu de anoche», ha informado la policía en sus redes sociales. Se trata de una festividad que ha tenido lugar en la avenida 41 Este y Fraser.

Los reyes Carlos III y Camila. (Foto: Gtres)

Otra de las autoridades que ha reaccionado al suceso ha sido el primer ministro de Canadá a través de la cuenta oficial. «Ofrezco mis más sinceras condolencias a los seres queridos de las personas fallecidas y heridas, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en Vancouver. Estamos de luto con ustedes», transmitía apenado. Esto ocurre justo antes de que los canadienses acudan a las urnas. Será el próximo lunes 28 de abril en unas elecciones federales que darán como resultado el nuevo Gobierno del país. Debido a lo ocurrido, los actos pre electorales se han cancelado alrededor de toda la ciudad.

La ausencia de Carlos III en Roma

Con motivo del fallecimiento del Papa Francisco, muchos de los representantes estatales del mundo se han movilizado para estar presentes en el funeral del Santo Padre. Han acudido diferentes casas reales como la jordana, la española o la de Mónaco y también los mandatarios de países como Francia o Estados Unidos. Lo que más ha llamado la atención ha sido la ausencia del rey Carlos III y su mujer. En su lugar acudió Guillermo de Inglaterra, en solitario y como representación de todo el pueblo británico. Pero esta decisión está respaldada por un motivo.

Guillermo de Inglaterra en El Vaticano. (Foto: Gtres)

Fue en tiempos de Isabel II cuando ella misma estableció una norma: no acudir a los actos de religiones concretas para no posicionarse del lado de ninguna creencia y así no hacer de menos otras. Una premisa que aún sigue vigente y que explica por qué el príncipe de Gales acudió al acto en sustitución de Carlos III y la reina Camila.