La tajante reacción de Juan Faro a las acusaciones que ha recibido de Kiko Jiménez

El culebrón del que Juan Faro, Sofía Suescun y Kiko Jiménez son protagonistas está en su apogeo. Unas nuevas declaraciones del de Linares han hecho que el influencer gallego reaccione. Un cruce de acusaciones que no hace otra cosa más que avivar la polémica. «Es un oportunista», ha sido la frase con la que Jiménez ha tratado de dilapidar a Faro. Una fuerte recriminación a la que este último ha reaccionado incrédulo. «Dudo mucho que ellos hablen mal de mí porque no tienen por qué», ha comenzado diciendo. «Si me ha llamado oportunista, me decepcionaría como ser humano y como hombre», ha verbalizado con dureza.

Además de esto y tal y como han trasladado los presentadores de Fiesta César Muñoz y Álex Blanquer, el Kiko habría confesado a su programa que todo lo que está viviendo ha hecho que se sienta «humillado y dolido». Unas duras revelaciones que confirmarían la deslealtad de la de Pamplona y que Marisa Martín Blázquez ha querido puntualizar en directo desde el plató: «A Kiko lo que le ha sentado mal no es la infidelidad en sí, es el hecho de que se haya hecho público», ha apuntado. «Si se siente así, es cosa de él», ha sentenciado Juan Faro, desmarcándose por completo de la situación, como ha hecho desde el inicio de esta historia y dejando claro que evita pronunciarse porque «no quiere mentir». Mientras todo esto ocurre, Sofía Suescun continúa alejada del foco mediático y se limita a seguir su vida sin comentar nada al respecto.

Juan Faro atendiendo a una reportera de ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Kiko desmiente a su programa

El que fuera tronista del desaparecido formato Mujeres y Hombres y Viceversa ha utilizado sus redes sociales desde el otro lado del globo para desmentir que haya acusado a Juan Faro de aprovechado y ha negado las palabras que han puesto en su boca en la cadena de Fuencarral.

Comunicado de Kiko Jiménez en redes sociales. (Foto: Instagram)

«Me llega que yo he hablado para Fiesta. Es mentira, se lo están inventando, os están engañando», ha escrito con contundencia. «Esto empieza a darme miedo», ha continuado reflejando. Un comunicado que ha finalizado lanzando una advertencia directa al espacio en el que trabaja los fines de semana: «No todo vale», ha deslizado, mencionando directamente al perfil del show vespertino en la red social Instagram.

El viaje de Kiko y Sofía

Cuando la vorágine mediática que les envuelve sigue a pleno rendimiento, la pareja formada por Kiko y Sofía ha puesto tierra de por medio. Después de algunos intentos, han conseguido aterrizar en Koh Samui, en Tailandia. Un periplo que han iniciado con dificultades, ya que una vez en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el viaje fue cancelado por problemas mecánicos y «riesgo de accidente» en el avión que los iba a trasladar de la capital española hasta el país asiático. Una vez instalados en la otra punta del mundo y habiendo superado todos los obstáculos, ambos tratarán de evadirse de los frentes que ponen en jaque su vínculo sentimental.

Sofía Suescun posando con Kiko Jiménez. (Foto: Instagram)

Se trata de unas supuestas citas clandestinas que la de Pamplona habría mantenido con el culturista durante en torno a unos tres meses. Unos encuentros que, según varios informadores, tuvieron lugar en el domicilio del creador de contenido deportivo mientras Jiménez llevaba a cabo sus compromisos laborales en el espacio de Fiesta de Telecinco, donde colabora.