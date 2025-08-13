Todo sobre Juan Faro, el influencer con el que Sofía Suescun queda mientras se declara a Kiko Jiménez

Sofía Suescun y Kiko Jiménez podrían no estar atravesando por su mejor momento. De hecho, las últimas informaciones que han trascendido hablan de una complicada crisis de pareja que estaría a punto de desencadenar una ruptura. Así lo ha confirmado una conocida revista del país, la cual asegura que la ganadora de Supervivientes 2018 estaría teniendo «citas secretas» con Juan Faro, un conocido influencer que centra su contenido en el deporte, la vida sana y las actividades de riesgo.

Juan Faro tiene 38 años y es nacido en Mondariz, un municipio de la provincia de Pontevedra. Fue agente de la Policía Nacional y ejerció en Murcia y Castellón durante años. En esa etapa, el joven se aficionó al culturismo, una disciplina en la que consiguió convertirse en campeón de España hasta en dos ocasiones, campeón de Europa, campeón del mundo y Míster Olympia. En 2017 decidió colgar su uniforme y dar un giro de 180 grados a su vida para dedicarse a las redes sociales, donde encontró una forma de vida lucrativa compartiendo con sus más de 360.000 seguidores sus rutinas deportivas y su día a día. Además, también se lanzó como empresario, abriendo su propio gimnasio y fundando una marca de ropa deportiva.

Sin embargo, en 2024, su nombre acaparó multitud de titulares tras ser arrestado en Sevilla unos minutos antes de saltar en paracaídas. Según lo trascendido, le acusaron de un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico y fraude fiscal por el que tuvo que pasar varios meses en prisión preventiva. «En la cárcel, al principio, viví un auténtico calvario. No me fiaba ni del compañero que comía conmigo en el comedor de la prisión», confesó en una entrevista concedida a El Mundo.

Ahora, con la libertad en sus manos desde hace un tiempo, Juan Faro ha vuelto a convertirse en noticia tras salir a la luz sus supuestas quedadas con Sofía Suescun. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aunque las fuentes que maneja Lecturas, la revista encargada de publicar este affair, aseguran que no se tratan de simples encuentros amistosos.

La reciente declaración de amor de Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Tan solo dos días antes de que se formara este revuelo, Sofía Suescun publicó en Instagram una emotiva declaración de amor a Kiko Jiménez. Unas palabras que, después de conocerse sus supuestas quedadas con Juan Faro, muchos consideran que podrían ser completamente falsas o, por el contrario, un texto de disculpas. Y es que el medio citado asegura que Kiko ya habría descubierto estas citas privadas entre la influencer y el culturista.

«Quiero que sepas que si hay algo que me mantiene en pie, eres tú. Eres mi calma, mi impulso y mi abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea. […] Quiero darte las gracias por estar siempre ahí conmigo, en las buenas y en las peores, sin soltarme nunca de la mano. […] Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente […] Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado», escribía.