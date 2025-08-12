Las pruebas de la supuesta infidelidad de Sofía Suescun, al descubierto: dónde y con quién

Sofía Suescun y Kiko Jiménez atraviesan uno de los momentos más complicados de su relación, según destapa en exclusiva la revista Lecturas. Y es que Suescun le habría sido infiel a su novio con un reconocido influencer, Juan Faro, lo que les ha llevado al borde de la ruptura. Una noticia que también han adelantado desde TardeAR, donde analizan los hechos.

«Entiendo que lo que ha descubierto Kiko es no son quedadas a comer, que son otras cosas», ha alegado Antonio Rossi desde plató. «Intuyo, leo entre líneas, que lo que pasa es que él descubre que Sofía mantiene una relación con este influencer». Y es que colaborador tiene claro que «si fuera tomar un café esto no sería nada… Con un café no se rompe nada».

Adelanto de la portada de la revista 'Lecturas' en 'TardeAR'.

Una historia que también le habría llegado a otras tertulianas como Marta López. «Es un tema muy delicado», ha argumentado. Mientras que otras como Belén Ro consideran que Sofía Suescun «ya sabía que esto iba a salir y por eso se adelantó hace unos días con su publicación pidiendo perdón a Kiko». Un post en el que la joven hace referencia al apoyo que ha recibido de parte de su chico, en medio de una de las épocas más delicadas de su vida. Y es que la televisiva se encuentra inmersa en un auténtico drama familiar con su madre, Maite Galdeano, y su hermano, Cristian Suescun.

«Quiero darte las gracias por estar siempre ahí conmigo, en las buenas y en las peores, sin soltarme nunca de la mano», se declaraba la joven en redes sociales. «Gracias por defenderme con el corazón, por protegerme incluso antes de protegerte a ti, y por poner mi bienestar por encima de todo», escribía en toda una declaración de intenciones que ahora cobra un significado totalmente diferente. ¿Se estaba disculpando Sofía públicamente por su supuesto desliz?

«Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente», le decía a Jiménez. «Puedes con todo y contra todos, y esa fuerza tuya me da seguridad y esperanza cada día». Del mismo modo, Sofía manifestaba que entre ellos «no existe la rivalidad, solo el deseo de vernos crecer». Sin embargo, y según apunta la revista Lecturas, parece que lejos de esa idílica historia de amor, la realidad que viven es muy diferente. Sobre todo, porque la joven habría mantenido encuentros con un conocido influencer y culturista aprovechando que Kiko no estaba en casa. Lo que desencadenaba una grave crisis que no ha tardado en salir a la luz.

¿El tercero en discordia? Juan Faro, un campeón europeo y mundial del culturismo y exmiembro de la Policía Nacional, pero que en la actualidad se dedica a las redes sociales y que saltaba a las noticias por ciertos delitos relacionados con un supuesto fraude fiscal y narcotráfico. De hecho, parece que su intención era la de instalarse en los Emiratos Árabes a principios de año.