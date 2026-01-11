Felipe VI, el Rey mejor vestido según los expertos, aunque no coincida con Isabel Preysler

¿Qué dirá Isabel Preysler, una de las mujeres más elegantes y estilosas de España, cuando lea que algunos expertos internacionales han decidido coronar como rey del buen vestir a Felipe VI, por delante incluso de los siempre admirados monarcas vecinos? Probablemente no diga nada, porque la verdadera elegancia nunca entra en polémicas, pero conviene recordar que ella ya dejó clara su opinión , y no precisamente en voz baja ni con ambigüedades.

Para Isabel, el podio no ofrece dudas. En lo más alto, una vez más, ella misma como referencia y, muy cerca, un nombre que ha defendido durante años con absoluta convicción. «Una de las personas más elegantes que he conocido es el príncipe Carlos, hoy Rey de Inglaterra. Es elegante en todo, en su manera de ser, de vestir, de moverse…”, declaró en Hola, dejando claro que su concepto de elegancia va mucho más allá del traje bien planchado o del protocolo aprendido. No habla de moda, habla de presencia.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Su admiración por el padre de Guillermo y Enrique no es nueva ni impostada. La relación entre la madre de Tamara Falcó y el hoy Carlos III se remonta a muchos años atrás, a estancias en España cuando aún era príncipe de Gales, a encuentros compartidos junto a la princesa Diana y a una relación cordial mantenida en el tiempo a través de distintos actos vinculados a Porcelanosa. «Carlos siempre fue muy amable con todos nosotros», llegó a decir en una ocasión, y aunque llegó a plantearse escribirle tras su coronación, prefirió no hacerlo, convencida de que atravesaba un momento de máxima responsabilidad institucional.

Y sin embargo, mientras Isabel mantiene su admiración por la tradición británica, desde el otro lado del Atlántico surgió una voz que ha alterado el orden establecido. Derek Guy, editor norteamericano y uno de los analistas más respetados de la moda masculina contemporánea, se convirtió en fenómeno viral al alabar sin reservas la sastrería de Felipe VI. Su sentencia es siempre directa: “Es muy raro ver este nivel de sastrería a día de hoy, incluso entre los ricos».

King of Spain at the final day of Wimbledon. This looks great. Very rare to see this level of tailoring nowadays, even on the wealthy. So let’s talk about some of the reasons why it’s great. 🧵 pic.twitter.com/nZtDzxkMxN — derek guy (@dieworkwear) July 17, 2023

Guy no habla de tendencias ni de estilismos efectistas, habla de corte, de proporción, de caída. Insiste en que, aunque en muchas imágenes no se aprecie del todo porque el marido de doña Letizia suele aparecer con los brazos doblados, el resultado es excepcional. La vestimenta del padre de la Princesa Leonor le parece notable por el corte de sus pantalones, siempre rectos, por la limpieza de la silueta y por lo inusual que resulta encontrar un acabado tan preciso en la actualidad. «La sastrería de Felipe VI siempre está por encima», afirma, subrayando que sus pantalones caen sin fruncirse, sin tirones ni arrugas, algo que hoy roza lo extraordinario.

El comentario de Guy provocó tal revuelo que al día siguiente The Times lo celebró en portada con un titular casi festivo: Felipe el Fabuloso, style king. Sin proponérselo, el Rey de España pasaba a medirse con Carlos III, durante décadas considerado el monarca mejor vestido del mundo. Sin embargo, Derek introduce un matiz importante. A su juicio, la forma de vestir del Rey inglés ha cambiado con los años: sus trajes son ahora más holgados y han perdido parte de la estructura que los hacía impecables. En algunos actos públicos, señala, la chaqueta no parece estar hecha exactamente a su medida, lo que resta firmeza y elegancia al conjunto.