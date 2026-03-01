Carme Chaparro reaparece y actualizada su estado de salud: "Me tengo que proteger la cabeza"

Carme Chaparro está atravesando un momento complicado. Lleva 15 meses de baja, pero no está desconectada de su querido público y puntualmente ha mandado mensajes para actualizar su estado. No le ha puesto nombre a su enfermedad, pero sí ha explicado cómo se encuentra. En las últimas horas ha compartido una foto suya donde aparece con un pañuelo en la cabeza y ha acompañado esta instantánea de unas palabras con mucho significado.

«Hoy hace sol. He decidido salir a respirar, aunque sea a la terraza de casa. Protegida. La carcasa cambia y algo dentro de mí también. Gracias a los que habéis sabido esperar y guardar la puerta sin hacer ruido mientras mis médicos arreglan las grietas por dentro. Seguimos», ha empezado diciendo. Y después ha reconocido: «Queda mucho por delante y no sé cómo ni cuándo llegaré a la meta. Pero seguimos. Y la luz, hoy, se agradece el doble».

Mensaje de Carme Chaparro. (Foto: Instagram)

Carme Chaparro lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla, aunque ha demostrado que también tiene mucho talento para escribir. De una manera muy elegante y especial, ha desvelado cómo se siente durante el proceso médico que está viviendo. Siempre ha sido reservada con su esfera personal, así que es entendible que no haya revelado ciertos datos, pero ha tenido la generosidad de ir aportando cierta información para que sus seguidores conozcan algunos detalles.

Para evitar especulaciones, Carme Chaparro ha recalcado: «No tengo cáncer. Pero sí, me falta mucho pelo y me tengo que proteger la cabeza. Ya os contaré cuando el proceso termine. O vaya a mejor. Fuerza a todos los que sufrís cualquier enfermedad». Al posar con un pañuelo en la cabeza, la comunicadora ha pensado que el público podría confundirse, así que ha hecho ese matiz para evitar especulaciones.

La situación de Carme Chaparro

Carme Chaparro intenta mantener a sus seguidores al tanto de lo que está pasando y es consciente de que hay mucha gente que la quiere. De hecho, no hay más que revisar su publicación de Instagram para comprobar la cantidad de mensajes positivos que ha recibido. «Que te mejores pronto, un abrazo enorme y mucha fuerza», le escribe un usuario. Y otro añade: «Ánimo, eres una luchadora».

El ‘sí, quiero’ de Carme Chaparro a su marido. (Foto: Instagram)

Y sí, lo cierto es que Carme es una guerrera. Su actitud está ayudando a mucha gente porque está dando visibilidad a las personas que viven una enfermedad y tienen que continuar con sus vidas. Por ejemplo, hace unos meses, justo antes de someterse a una operación, se casó con su pareja de toda la vida, Bernabé Domínguez. Llevaban 25 años juntos y decidieron pronunciar el «sí, quiero» antes de que la presentadora entrase al quirófano.

«En la salud y en la enfermedad nunca ha sido tan literal», comentó la periodista después de su boda. Más adelante resaltó que Bernabé Domínguez había sido su «gran sostén», igual que el resto de su familia. Todo su entorno, incluyendo a sus amistades, le están apoyando en este proceso.