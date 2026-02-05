El emotivo mensaje de Carme Chaparro en su 53 cumpleaños: "Solo pido salud"

El 5 de febrero es una fecha clave para Carme Chaparro. La presentadora afronta su cumpleaños y para celebrarlo ha mandado un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde reúne una comunidad de 185.000 seguidores. «Soplar las velas este año tiene un significado distinto», ha empezado diciendo, haciendo alusión a los problemas de salud a los que se ha enfrentado en los últimos meses. «No pido deseos grandes. Sólo pido calma, tiempo y salud para volver a ser yo».

La comunicadora lleva muchos años trabajando en televisión y se ha ganado a pulso un hueco importante en la crónica social. Se siente muy arropada por su ejército de fans y se ha puesto en contacto con ellos para agradecerles que siempre estén al otro lado de la pantalla dispuestos a escucharla. «Gracias por no soltarme la mano en este cumpleaños tan «hacia dentro». Os siento muy cerca», le ha dicho a su grupo de admiradores.

El álbum privado de Carme Chaparro

Carme Chaparro ha acompañado sus palabras con un álbum privado en el que puede apreciarse algunos de los momentos más emotivos de su infancia. Dentro de esta colección de fotos también hay algunas instantáneas de su etapa actual, donde se aprecia cómo ha evolucionado hasta convertirse en la mujer que es actualmente. «Si pudiera viajar atrás en el tiempo y susurrarle algo a esta niña, le diría: Tranquila. Eres mucho más fuerte de lo que crees. ¿Cuántos de vosotros se lo diríais al niño o la niña que fuiste?», pregunta.

El mensaje de Carme Chaparro. (Foto: Instagram)

La vida le ha planteado grandes obstáculos a Chaparro y ella ha logrado superarlos con éxito. Todavía le quedan algunas batallas, pero su entorno le ha trasmitido la fuerza suficiente para seguir luchando y lo mejor es que nunca ha perdido su mágica sonrisa.

Una de las grandes pasiones de Carme Chaparro es la escritura, por eso ha celebrado su cumpleaños disfrutando de esta afición. «Hoy no hay grandes fiestas ni ruido, pero hay vida. Y mientras haya vida, hay historias por escribir», comenta. Después, ha animado a sus seguidores a llegar hasta el final de su publicación. «Deslizad hasta el final. La última foto es la prueba de que, pase lo que pase, la niña gamberra sigue al mando (y los labios rojos son innegociables)».

Imagen publicada por Carme Chaparro. (Foto: Instagram)

Una vida discreta y llena de amor

Por suerte, Carme Chaparro ha contado con el apoyo de sus familiares y amigos durante sus problemas médicos. La periodista disfruta de una vida discreta, pero repleta de amor y respeto. El pasado octubre, en 2025, formalizó su relación con el reportero gráfico Bernabé Domínguez, padre de sus dos hijas, Laia y Emma. Llevaban juntos mucho tiempo y decidieron pronunciar el «sí, quiero» poco antes de que Chaparro ingresase debido a su enfermedad. Sin duda, un gesto de amor que ya es historia de la crónica rosa.

Imagen publicada por Carme Chaparro. (Foto: Instagram)

«En la salud y en la enfermedad nunca ha sido tan literal», dijo la periodista cuando compartió algunos detalles de su boda. Y añadió: «A veces, la vida tiene un sentido del humor macabro». Esta frase demuestra que Carme, a pesar de todo, siempre ha sabido sacar un aprendizaje de sus problemas.