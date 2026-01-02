Carme Chaparro conmueve con un mensaje que resume el año más duro de su vida

El 2025 ha llegado a su fin y, como no podía ser de otra manera, muchos rostros conocidos han querido compartir con sus seguidores el balance de su año. Carme Chaparro ha sido uno de ellos y, aunque en todo momento ha preferido centrarse en los aspectos más positivos, lo cierto es que no ha podido evitar confesar que ha sido uno de los años más complicados de su vida. De hecho, a través de un emotivo mensaje en su perfil oficial de Instagram, ha señalado que, además de perder a su padre, también ha tenido que enfrentarse a complicados problemas de salud.

«Este año he perdido a mi padre. Es un dolor que nunca se irá, aunque aprenda a vivir con él. Pero también he perdido otras cosas que duelen. Como la salud. Y la salud de otros», comenzaba a escribir. «He querido luchar, pero me han faltado las fuerzas. Y me he sentido culpable. Me han fallado y herido de manera asquerosa. Llega el día en el que abres los ojos y lo ves», añadía.

A pesar de sentirse así durante gran parte del 2025, la periodista señalaba que consideraba que era una persona muy afortunada por haber contado con el apoyo incondicional de su familia en todo momento. «Son los que siempre he sabido que valían la pena. Mi familia. Mi marido. Mis amigas. Esas personas que te sostienen», expresaba, señalando que lo único que pedía para el nuevo año era poder continuar disfrutando de todos ellos. Una sensación que desea de todo corazón que también puedan tener todos sus seguidores. «Ojalá todos tengáis a personas así a vuestro lado. Pido este deseo para cada uno de vosotras y vosotros en este 2026 que llega. Ángeles de la Guarda», concluía.

Junto a estas palabras, Chaparro ha publicado un carrusel de fotografías que reflejan a la perfección todo lo que ha descrito en el texto señalado. En las primeras aparece junto a su progenitor, quien murió el pasado mes de mayo por motivos que la periodista no ha querido compartir por ahora. En las siguientes, muestra algunos de los momentos hospitalarios a los que se ha enfrentado, así como para terminar, también ha elegido otras imágenes posando junto a sus seres más queridos, esos por los que ella misma se considera una persona muy afortunada.

Carme Chaparro en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de cariño por parte de muchos de los internautas de la red. «Te mando todos los besos que soy capaz», «Ojalá te veamos pronto recuperada», «A por un 2026 mejor», «¡Ánimo, Carme! Eres una mujer increíble», «Al final lo más importante es la salud y seguir al lado junto a las personas que de verdad nos quieren», «Te deseo lo mejor para ti y para los tuyos», escribían.