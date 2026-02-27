Primeras palabras de los Gemeliers tras sufrir una brutal agresión: "Ha sido un atraco a mano armada"

La salud de Daniel y Jesús Oviedo, más conocidos como los Gemeliers, ha sido uno de los temas más comentados de los últimos días. El pasado 21 de febrero, los cantantes se encontraban celebrando su 27º cumpleaños en una discoteca de Madrid cuando, a la salida del local, fueron víctimas — junto a sus dos parejas — de una brutal paliza por la que tuvieron que ser ingresados de urgencia en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Desde entonces, varias personas de su círculo más allegado se han encargado de desvelar cómo se encontraban, pero ahora, han sido ellos mismos, concretamente Jesús, el que ha alzado la voz tras recibir el alta hospitalaria.

«Ha sido un atraco a mano armada, es lo único que os podemos decir», explicaba ante los micrófonos de Gtres mientras entraba con su pareja en el portal en el que reside en la capital madrileña. Sin más dilación y sin querer entrar en mayores detalles, el joven cerraba la puerta. No obstante, en unas horas, ampliará aún más su relato cuando acuda con su hermano Daniel al plató de ¡De viernes!, donde concederán su primera entrevista tras lo ocurrido.

Jesús Oviedo, de los Gemeliers, y su pareja en Madrid. (Foto: Gtres)

«A mí me pegan un empujón y me rocían con spray pimienta», «Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que no podría volver a ver la cara de mi hermano», «Fue como si estuviera en una pesadilla». Estas son solo algunas de las declaraciones que se pueden ver en el avance de la entrevista. Un adelanto que deja entrever que los Gemeliers se abrirán como nunca para relatar con todo lujo de detalles el terrible episodio que estuvieron a punto de pagar muy caro y que podría haberles causado graves secuelas de por vida.

La reacción de la madre de los Gemeliers

En medio del revuelo generado, Eva Morilla, madre del famoso dúo Gemeliers, se ha trasladado hasta Madrid para estar cerca de sus hijos. A su llegada a la estación de Atocha, la sevillana confesó que estaba muy preocupada y que no supo nada de lo ocurrido hasta que la noticia estaba a punto de hacerse pública.

Eva Morilla, madre de los Gemeliers. (Foto: Gtres)

«No me quisieron decir nada […] Me llamó mi hijo mayor. Y nada, vengo a ver qué tal están, porque en la distancia no se lleva bien. A ellos los insultan porque sí y ya está. Pero no sé más de lo que ha dicho mi hijo Juan Carlos. Ya me contarán ellos más tranquilamente», explicaba. Añadía que los atacantes habían sido identificados gracias a Natalia, la novia de uno de sus hijos, y que, por ahora, ya no sabía nada más del proceso judicial que se llevará a cabo.