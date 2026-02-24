Jesús Oviedo y María Morilla, padre y madre de los Gemeliers, han aterrizado en Madrid tras la brutal agresión que sufrieron sus hijos la pasada noche del 20 de febrero, coincidiendo con la celebración de sus cumpleaños. Una fiesta que terminó de la peor manera para los artistas, que fueron de urgencia al Hospital Gregorio Marañón. Días después, sus progenitores han llegado a la capital para ver a sus vástagos y para conocer lo ocurrido, que ya está bajo investigación policial.

La preocupación de la madre de los Gemeliers

María Jesús, madre de los Gemeliers, ha prestado declaraciones ante los micrófonos de Gtres. La andaluza ha asegurado que tanto ella como su marido -que también ha viajado hasta Madrid-, están «muy preocupados» y sobre todo porque se han enterado mayoritariamente a través de los medios de lo sucedido: «No me quisieron decir nada. No me dijeron nada. Y ya mi hijo Juan Carlos, una vez que iba a salir en televisión, fue cuando me avisó para que no me preocupara. Me llamó el mayor, mis hijos no me llamaron y nada vengo a verlos a ver que tal están, porque en la distancia no se lleva bien».

Los padres de los ‘Gemeliers’ en su llegada a Madrid. (Foto: Gtres)

La sevillana ha dicho que en su familia están más que acostumbrados a que Jesús y Daniel reciban insultos: «A ellos los insultan porque sí, ya me contarán ellos con tranquilidad. No pasó nada, lo que pasa es que hay gente a los que le da coraje. Lo de los insultos ya lo tengo ya normalizado. No debe ser, pero es lo normal».

Además, ha arrojado luz sobre lo ocurrido en la noche del 20 de diciembre: «Empezaron a agredir a la novia y a otro amigo y ya llegaron ellos, que fue cuando los rociaron y demás. Sí han sido identificados, porque Natalia los grabó. A partir de ahí, ya no sé nada más. Estuvieron 12 horas en el hospital, hasta que se recuperaron y esta mañana han estado otra vez, porque seguían con vómitos y mareos. Y a Jesús el ojo le está afectando. Supongo que todo estará en curso – en manos de sus abogados-. Ellos bien no están, esto afecta. Y bueno, en casa, tranquilos y esperando a ver que pasa y espero que esto sirva para que no le suceda a nadie».

El testimonio de Juan Carlos, hermano Jesús y Daniel

Quien también se ha pronunciado a respecto ha sido Juan Carlos, el hermano mayor de los Gemeliers. Como portavoz de Jesús y Daniel, contó en Fiesta lo sucedido horas después. «Estaban esperándoles fuera llamándoles por su nombre, con insultos homófobos y a la busca de ellos, preparados con un arma como es el spray de pimienta para dejarlos completamente sin que pudieran hacer nada. Según me cuentan, los agresores estaban dentro de la discoteca, les verían salir y salieron también a increparles». Además, deslizó que a sus hermanos no les dio tiempo a reaccionar: «Jesús estaba ya en el taxi, primero fueron a por los amigos, después a por la novia de Jesús y ya cuando salió Jesús empezaron a rociarles a todos con un spray de pimienta que les dejó hechos polvo, me llamó mucho la atención el estado en que deja ese producto».

La brutal agresión a los ‘Gemeliers’. (Foto: Telecinco)

Finalmente, apostillaba que no entiende por qué los famosos tienen que ser diana de insultos o agresiones por el hecho de ser personajes públicos: «Hay gente que por el hecho de que sean famosos se creen que pueden tratarte como quieran. Yo muchas veces cuando he estado con ellos he escuchado cómo les llamaba maricones».