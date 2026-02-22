Tras el altercado y la bomba informativa que paralizaba a la opinión pública se sabe que los Gemeliers se están recuperando de las lesiones sufridas y, aunque se encuentran asustados, la tranquilidad comienza a llegar a su entorno después de que se haya conocido que los agresores ya han sido identificados.

¿Quién es quién en el núcleo duro de los Gemeliers?

En este proceso que no ha hecho nada más que empezar, y hasta que se produzca la denuncia oficial y se celebre el juicio que esclarezca todos los hechos, Daniel y Jesús están apoyándose en su familia, quienes, además de ser figuras clave en su carrera y sus éxitos, también apoyan a los jóvenes en los momentos delicados por los que han tenido que atravesar.

Nacidos en Mairena del Aljarafe, los Gemeliers son hijos de Jesús Oviedo y María Morilla. Aunque el padre de ambos se ha mantenido en un discreto segundo plano, María ya dio la cara por su hijo Daniel hace cuatro años: «Cuando se vio involucrado en un accidente de tráfico en el que una joven de 16 años resultó muerta. todavía no da crédito porque fue un visto y no visto. Ellos salían de una discoteca, había bebido las copas normales, no iba borracho ni mucho menos. Iba a ir andando porque había una distancia de 200 metros de la discoteca al hotel y no merecía la pena montarse en el coche», explicaba la progenitora en su día.

Junto a los padres de los jóvenes y adoptando un importante papel tras este suceso se encuentra Juan Carlos Oviedo, el hermano mayor de los artistas. Aunque alejado del foco y en la sombra del éxito de los gemelos, Juan Carlos se ha erigido como el portavoz de la familia contando a los diversos medios de comunicación la última hora sobre la evolución médica de su hermanos, así como la última hora de la investigación policial.

Jesús y Daniel Oviedo , componentes del grupo Gemeliers, siguen sin dar crédito a lo que les ha sucedido en medio del que parecía ser un día de celebración para ellos. Los artistas, y su grupo de amigos fueron agredidos por unos individuos la pasada noche del 20 de febrero, y tuvieron que ser ingresados y atendidos de urgencia en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Junto a ellos se encontraban las respectivas novias de ambos. Compañeras de vida en las buenas y las malas que se encontraron con un desagradable episodio en una noche que se preveía perfecta y se convirtió en pesadilla.

El papel clave de la novia de Jesús

Como se ha podido saber gracias a la información que ha aportado Juan Carlos, la identificación de los sujetos que agredieron a Gemeliers y su grupo de amigos se ha agilizado debido a un importante detalle acaecido aquella noche. La novia de Jesús se dedicó a grabar la agresión con el teléfono y gracias a este documento, la investigación ha avanzado con más celeridad. Tanto el rostro de los agresores como la matrícula del coche en el que llegaron a la zona de la agresión quedaron grabados en el móvil de la joven y esto ha facilitado el avance del trabajo de la policía. Hasta el momento, el dúo no ha ofrecido declaraciones acerca del suceso y no queda claras si las lesiones también afectaron a Daniel.