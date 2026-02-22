El motivo por el que Blanca Romero estuvo detenida en un aeropuerto de EEUU

Blanca Romero ha dado una entrevista en una de sus publicaciones de cabecera para promocionar Pura sangre, su nueva serie de televisión. La artista ha estado un tiempo apartada de la pequeña pantalla, pero ha regresado con fuerza. Pudimos verla participando en un reality en La 1, después presentó su propio programa en Telecinco y ahora está haciendo un proyecto de ficción junto a Ángela Molina.

La ex mujer de Cayetano Rivera, aprovechando que el foco está puesto en ella, ha compartido una anécdota que confirma que, a pesar de llevar mucho tiempo en primera línea, todavía hay cosas que no se conocen sobre su faceta personal. Según dice, cuando era más joven estuvo detenida en un aeropuerto estadounidense y se llevó un buen susto.

Blanca Romero en la presentación de ‘Pura Sangre’. (Foto: Gtres)

«Fue mala suerte. Llevaba una piedra de hachís, sin ser consciente, y me paró la Policía. La primera vez, fue en la aduana de Estados Unidos. Pasé 16 horas detenida en el aeropuerto, encadenada de pies y manos. Era muy niña y me asusté muchísimo. Fíjate que ya ni fumaba y tenía esa «china» en un bolso viejo de mi madre… Pero sucedió por algo», ha declarado en ¡Hola!.

Por suerte, todo se quedó en un buen susto y Blanca decidió sacar una lectura positiva. Su detención frenó los planes que tenía, pero considera que fue una señal del destino para advertirle de que no era el momento adecuado, de que debía esperar más.

Blanca Romero presentando su nueva serie. (Foto: Gtres)

«Creo que me salvó la vida. No era el momento para estar en Estados Unidos y me protegió de muchísimas cosas», comenta con naturalidad. Después añade que hizo otro intento: «La segunda vez que quise ir allí, me di cuenta de que estaba embarazada de Martín, así que tampoco pudo ser. No era el momento».

La nueva vida de Blanca Romero

Blanca Romero fue modelo antes de ser actriz y en su momento se convirtió en un referente dentro del sector. La cuestión es que decidió alejarse para centrarse en su hijo pequeño, se acomodó y llegó a pensar que no iba a regresar al mundo del espectáculo. Afortunadamente para todos estaba equivocada y hemos podido volver a verla en Pura sangre, una serie que está generando bastante repercusión.

Blanca Romero en los Goya. (Foto: Gtres)

«Cuando te alejas de todo, es difícil volver… Crie a mi hijo en el monte y me quité de en medio de todo. De la misma forma que no volví a ser modelo en París después de tener a Luci, pensé que ya no sería otra vez la actriz de las series. Pero lo conseguí. Ahí piensas: qué guay. Si se consigue una vez, puedes una y mil veces más», declara en el medio citado anteriormente.

Aunque ha atravesado periodos marcados por la incertidumbre, se siente satisfecha de sus decisiones y siente que gracias a las mismas está donde está. «He hecho las locuras necesarias para mantener mi identidad. Mi talento mayor viene de esa locura y es lo que más quiero rescatar. Lo único es aprender a utilizarla bien y ayudar a los demás», comenta con orgullo.