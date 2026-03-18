Camila consuma su venganza contra su cuñado: su tensa relación con el ex duque de York

Hay miembros de la familia real británica que nunca han tenido una especial sintonía con la reina Camila. A los príncipes Guillermo y Harry les costó mucho aceptar a la segunda mujer de su padre, al igual que la Reina Isabel II se oponía a la relación entre Carlos y Camila. Sin embargo, con el tiempo todos acabaron entendiendo la situación y acogiendo a la hoy reina en el seno familiar. Todos menos uno de los hermanos del monarca, que nunca ha llegado a entenderse con su cuñada.

Estamos hablando del ex duque de York, Andrés Mountbatten-Windsor, que ahora se encuentra condenado al ostracismo y pendiente del avance de las investigaciones por sus acciones del pasado, cuando era delegado comercial del Reino Unido. Al ex príncipe se le acusa de mala conducta en cargo público y podría acabar en prisión. De momento ha sido despojado de sus títulos y honores y apartado por completo de la institución.

La reina Camila en un acto en Escocia. (Foto: Gtres)

Una situación que ha provocado una fuerte crisis en el seno de la familia real que, de momento, continúa con su agenda tal como solía hacer la Reina Isabel II en tiempos de crisis. Sin embargo, el papel de la Corona está siendo muy cuestionado, sobre todo, el del entorno más cercano de Andrés, por cuánto podrían conocer otros miembros de la familia sobre sus actividades.

La venganza de la reina Camila

Según han publicado algunos medios, tanto la reina Camila como los príncipes de Gales han influido mucho en la decisión del rey Carlos III de apartar del todo a su hermano y marcar distancia con él. En el caso de Guillermo y Kate Middleton, hay una motivación clara encaminada a proteger la imagen de la Corona de cara al futuro, pero Camila tiene también una motivación personal.

Al parecer, la reina nunca ha tenido una buena relación con su cuñado. Es más, Andrés no le facilitó las cosas en sus primeros años como miembro de la familia real, sino todo lo contrario. El entonces duque de York consideraba que la pareja del príncipe de Gales no era adecuada para convertirse en parte de la institución hasta el punto de que intentó frustrar los planes de boda de su hermano.

El rey Carlos III y Camila en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Así lo asegura Angela Levin en su libro Camila: De marginada a reina consorte. Tal como apunta la autora, Andrés estuvo maniobrando para boicotear el romance. Intentó persuadir a su madre para que impidiera la boda porque consideraba que Camila no era de fiar y tampoco era suficientemente aristocrática. «Su comportamiento se volvió muy negativo y extremadamente desagradable al no salirse con la suya», asegura la autora, que sentencia que nunca apoyó a la reina y fue muy hostil con ella. Por eso es más que probable que ella no se lo haya perdonado y, por tanto, no haya remado a su favor.

Andrés en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Esta mala relación no mejoró con el paso del tiempo. De hecho, Camila no asistió a la boda de la princesa Eugenia en 2018 y alegó que tenía un compromiso ineludible en Escocia. En su momento se vio como un desplante a su sobrina política.