En la historia de la Casa de Windsor, pocas imágenes han suscitado una empatía tan grande como la de los corgis que acompañaron a la reina Isabel II durante décadas. Entre ellos, Muick y Sandy, los dos últimos ejemplares que convivieron con la monarca, se han convertido en un símbolo involuntario de los cambios que atraviesa la familia real británica y, en particular, del progresivo aislamiento del príncipe Andrés.

Fotografiados el pasado 9 de febrero de 2026 en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, los pequeños perros aparecieron paseando por los discretos terrenos de Wood Farm, lejos del castillo de Windsor que durante años fue su entorno habitual. El traslado no es un simple cambio de residencia: acompaña el retiro forzado del duque de York, cuya figura continúa rodeada de controversia y presión institucional.

La relación entre la Reina Isabel II y los corgis lo anecdótico para convertirse en un rasgo distintivo de su reinado. Desde su juventud, la monarca hizo de esta raza un emblema personal, proyectando una imagen de cercanía y continuidad que reforzaba su vínculo con la ciudadanía. Muick y Sandy llegaron a su vida en los últimos años de su reinado, obsequio del príncipe Andrés, quien buscaba reconfortar a su madre durante el periodo de confinamiento y las dificultades derivadas de la pandemia. Tras la muerte de la soberana en septiembre de 2022, el destino de los animales se transformó en una cuestión cargada de simbolismo para la opinión pública británica.

La decisión de que el duque de York y su ex mujer, Sarah Ferguson, asumieran su cuidado en Royal Lodge se interpretó como un gesto coherente y afectivo. Durante tres años, los perros corretearon por los jardines de Windsor y se convirtieron en protagonistas ocasionales de las redes sociales de Ferguson, que procuraba tranquilizar al público sobre su bienestar.

Los perros han sido apartados

El equilibrio se rompió a finales de 2025, cuando nuevas controversias y el debate sobre las condiciones del arrendamiento de Royal Lodge precipitaron una decisión largamente esperada. Buckingham Palace anunció que el príncipe Andrés y Sarah Ferguson abandonarían la residencia, en un movimiento interpretado como parte del proceso de reconstrucción institucional impulsado por Carlos III.

Ante la inevitable pregunta sobre el futuro de los corgis, un portavoz oficial se limitó a afirmar que «permanecerán en la familia», una fórmula deliberadamente ambigua que evitaba precisar su destino inmediato. La respuesta definitiva llegó semanas después, cuando la prensa británica publicó imágenes de Muick y Sandy paseando en Norfolk junto a un agente de seguridad.

El traslado evidenció que Ferguson había optado por permanecer en el área de Windsor, mientras que la custodia de los animales recaía exclusivamente en Andrés. La escena, aparentemente cotidiana, adquirió una dimensión simbólica: los últimos perros de la reina acompañaban ahora a un príncipe apartado del núcleo institucional. Tal y como hemos explicado en OKDIARIO, el caso Epstein ha dejado señalado a Andrés y ha generado unas consecuencias contundentes.

Sandringham, el nuevo refugio

La elección de Sandringham como destino no es casual. Esta finca, tradicional refugio invernal de la familia real, ofrece la discreción necesaria para una figura que ha sido progresivamente relegada de la vida pública. Wood Farm, en particular, ha servido como residencia secundaria para miembros de la realeza que buscaban privacidad.

En este entorno, lejos de los focos y del ceremonial de Windsor, el duque de York afronta una etapa marcada por la pérdida de títulos militares, patronazgos y funciones oficiales. La reubicación temporal decidida por el rey Carlos III responde a la voluntad de preservar la estabilidad institucional de la monarquía en un contexto de análisis constante. Muick y Sandy, ajenos a las implicaciones políticas que rodean a su propietario, se han convertido en sus compañeros más fieles. Su presencia introduce una dimensión humana en un relato dominado por decisiones estratégicas, tensiones familiares y el peso de la opinión pública.

El legado de Isabel II

Para muchos británicos, los corgis siguen siendo un recordatorio tangible del legado personal de Isabel II. Las imágenes de la reina caminando con sus perros por los pasillos de Palacio de Buckingham o los jardines de Windsor forman parte de la memoria colectiva de un reinado caracterizado por la estabilidad y la continuidad. La situación actual de Muick y Sandy revela hasta qué punto los símbolos pueden adquirir nuevas lecturas en función del contexto. Lo que en su momento representó la calidez doméstica de la monarca se interpreta hoy como un reflejo silencioso del aislamiento de su hijo.

En su lealtad incondicional, los animales encarnan una permanencia que contrasta con la volatilidad de los privilegios y las residencias. Mientras las estructuras institucionales se reconfiguran y las figuras públicas enfrentan el escrutinio, los corgis continúan desempeñando la única función que conocen: acompañar.