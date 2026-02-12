Sarah Ferguson pone tierra de por medio y se refugia en Emiratos Árabes

Sarah Ferguson ya no está en el Reino Unido. Tras la desclasificación de miles de documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein que han acelerado la salida de Andrés Mountbatten-Windsor del Royal Lodge, su ex mujer ha decidido poner tierra de por medio. Hasta ahora y, a pesar de que la pareja lleva divorciada muchos años, Fergie residía en la casa de Andrés en Windsor. La casa real dejó claro después de la retirada de los títulos al hermano del rey Carlos III que Sarah Ferguson tendría que hacerse cargo de sus propios gastos a pesar de que Andrés había pedido una casa para ella.

Mientras que el ex duque de York intenta adaptarse a su nueva vida en los terrenos de Sandringham, la situación de su ex mujer no es mucho más sencilla. Algunas fuentes aseguran que Fergie está completamente desesperada porque ha perdido todas sus colaboraciones y fuentes de ingresos y no tiene manera de encontrar financiación para sus gastos. Por eso, hasta que piense en una estrategia, la madre de las princesas Beatriz y Eugenia ha decidido marcharse y así evitar que los fotógrafos la sigan y los medios publiquen más información sobre su situación.

Sarah Ferguson en un acto oficial con Andrés. (Foto: Gtres)

El refugio de Fergie

Aunque su caso no es tan flagrante como el de Andrés, Sarah sí que está directamente relacionada con Epstein. La ex duquesa mantenía un vínculo estrecho con el pederasta, incluso después de que fuera encarcelado por primera vez. Esto hay puesto a Sarah en una posición muy complicada, con más de 65 años y con un horizonte oscuro. Nadie quiere trabajar con ella y tampoco tiene ingresos para mantener el ritmo de vida al que está acostumbrada.

Según medios británicos como el Daily Mail, la prioridad de la ex duquesa es ahora mismo encontrar un trabajo o una fuente de ingresos que le permita poder vivir de una manera cómoda esta última etapa de su vida. Sin embargo, las opciones son muy escasas, más aún en el Reino Unido. Por eso ha decidido tomarse un tiempo para organizarse y buscar una solución.

Sarah Ferguson en el funeral de la Reina Isabel. (Foto: Gtres).

Primero ha estado en los Alpes franceses y de ahí se ha trasladado hasta los Emiratos Árabes, donde puede disfrutar del anonimato y la tranquilidad que necesita en estos momentos. Ella es muy consciente de que el dinero es su mayor problema, sobre todo ahora que sus contratos literarios se han ido al traste. A pesar de que lleva décadas sin ser miembro de la familia real, su rol como escritora le daba cierta tranquilidad, pero esta posibilidad ya no existe.

Sus problemas económicos

En estos momentos los problemas económicos de la ex duquesa son de extrema gravedad, pero lo cierto es que no es algo nuevo en su vida. Sarah nunca ha sabido gestionar bien el dinero, tanto que en los documentos que se han desclasificado hay varios correos en los que le pedía con urgencia dinero a Epstein para hacer frente a sus gastos.

Sarah Ferguson en un viaje aAustralia. (Foto: Gtres).

De momento no se ha confirmado cuánto tiempo va a estar Sarah en Emiratos Árabes, ni tampoco quién está financiando su estancia. Sí que se sabe, no obstante, que en los últimos días su hija menor ha reaparecido en Catar, por lo que este viaje podría tener mucho que ver con el trabajo de la princesa Eugenia.

La ex duquesa no ha revelado a su círculo íntimo cuándo tiene pensado volver al Reino Unido, ni siquiera si regresar está entre sus planes más inmediatos, pero sí que es muy consciente de que necesita poner distancia con respecto a Andrés sobre todo porque ya no está sobre la mesa la opción de que vuelvan a convivir juntos. Ahora solamente le quedan sus hijas, que son quienes le van a prestar todo el apoyo en este duro trance. No obstante, no se descarta que se anime a contar su historia más adelante, lo que podría suponer un grave problema para los Windsor.