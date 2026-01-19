Eugenia de York rompe con su padre por el caso Epstein: todo lo que se sabe

Desde que el rey Carlos III anunciara la retirada de los títulos a su hermano Andrés, el ex duque de York ha visto cómo se le ha apartado totalmente de la familia real y se le ha condenado al ostracismo de manera permanente. El que un día fuera hijo predilecto de la Reina Isabel II está a punto de abandonar su casa en Windsor, el Royal Lodge, para instalarse en una propiedad más modesta en la finca de Sandringham. Una residencia de cuyos costes de mantenimiento, por cierto, se va a encargar el monarca.

El rey no le va a dar la espalda a su hermano, pero sí que necesita marcar una línea roja entre lo que significa la familia y la institución, para proteger al máximo la imagen de la Corona. Sin embargo, el resto de la familia no tiene por qué mantener las relaciones con Andrés, empezando con sus hijas.

Andrés Mountbatten-Windsor al volante de un coche. (Foto: Gtres)

De hecho, según ha trascendido, tanto Eugenia como Beatriz de York están muy molestas con lo que ha pasado con su padre y no entienden cómo se ha llegado a este punto. A pesar de todo, el rey Carlos III es consciente de que sus sobrinas no son responsables de las acciones del ex príncipe y, por tanto, no las ha dejado de lado y sigue mostrándoles su apoyo. Es más, incluso está intentando que tengan un mayor protagonismo en el día a día de la institución, sin que esto implique que sean miembros de La Firma.

Eugenia le da la espalda a su padre

Según medios británicos, una de las personas que más dolida está con toda esta situación es la princesa Eugenia. La hija menor de Andrés ha cortado toda comunicación con su padre y se niega a cualquier acercamiento. La prima del príncipe de Gales es fundadora de The Anti-Slavery Collective, una asociación que ayuda a combatir el tráfico sexual. Por este motivo, no entiende que el ex duque no se disculpe con las víctimas del caso Epstein.

Andrés y Eugenia de York en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Esta ruptura con su hija tiene a Andrés completamente devastado. Al fin y al cabo, al ex duque solamente le queda el cariño de sus seres queridos en esta nueva etapa en la que ha sido completamente desplazado de la actividad oficial y repudiado a nivel institucional. Sin embargo, todo apunta a que al menos su hija menor no está dispuesta a consolarlo.

Una fuente cercana a la princesa le ha confirmado al Daily Mail que la ruptura es total, muy similar a la que ocurrió en la familia Beckham. No hay ningún tipo de contacto y Eugenia ha eliminado a su padre del todo de su vida. Una actitud que contrasta con la de su hermana mayor, la princesa Beatriz, que no ha cortado del todo los lazos con el ex duque. De hecho, invitó a Andrés al bautizo de su hija Athena, que se celebró en Londres el pasado mes de diciembre.

Sarah Ferguson en un acto con Andrés. (Foto: Gtres)

Muy unida a su madre

Mientras que Eugenia ha cortado la relación con su padre, no así con su madre, con quien está en permanente contacto. Sarah Ferguson se ha visto muy afectada por todo el escándalo de Jeffrey Epstein y mientras que a Andrés el rey Carlos le va a proporcionar una vivienda, en el caso de su ex pareja la situación es diferente. La ex duquesa de York residía junto a Andrés en el Royal Lodge y ahora tiene que buscar otras opciones para empezar esta nueva etapa.

Todavía no se han dado datos concretos de qué va a hacer Fergie, aunque algunas fuentes aseguran que podría instalarse precisamente junto a Eugenia en Portugal, donde la princesa reside con su marido y sus hijos.