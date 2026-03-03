La polémica está servida desde unas incendiarias declaraciones de Silvia Abril en las que la actriz cuestiona la fe católica -la religión que más del 50% de los españoles practica y profesa- y tilde a la Iglesia como un «chiringuito». Tras su discurso, en el que existe una clara superioridad moral y una falta de respeto para aquellos que siguen a Cristo, numerosos VIPs se han pronunciado al respecto, como Cristina Tárrega.

Cristina Tárrega, en contra del discurso de Silvia Abril

Jaime Lorente, Tomás Páramo, Bea Archidona… son algunos de los famosos que han criticado el discurso de Silvia Abril contra las creencias cristianas. Pese al auge y al despertar de los jóvenes en la fe, la mujer de Andreu Buenafuente ha intentado, sin argumento alguno, negar la existencia de Dios tras asegurar que todos aquellos que creen -más de la mitad de la población española- están equivocados. Unas palabras que han generado un gran debate en redes sociales y en la opinión pública en el que incluso, algunos ateos, consideran que la intervención de la actriz no responde a la libertad de pensamiento y culto.

Cristina Tárrega en un evento. (Foto: Gtres)

Cristina Tárrega, colaboradora de programas de televisión, ha aparecido en las últimas horas para lamentar cómo los Premios Goya se han politizado en los últimos tiempos. «Yo creo que últimamente la tónica de los Premios Goya es un poco, un poco eso a veces. Esperar cuáles van a ser las expresiones con respecto a la situación actual. A mí me gusta más hablar de las películas, me hubiera gustado que El Cautivo, de Amenábar, estuviera más destacado, porque lleva un proceso enorme y me esperaba más. Creo que no ha sido muy consentido por la Academia. Me esperaba más para Alejandro», ha comenzado diciendo.

La tertuliana de Telecinco ha dicho que la alfombra roja no es un lugar para imponer ideas, aunque sí «para dar una opinión personal»: «Depende de quién está en la alfombra roja. Si tengo que ir a una alfombra roja para valorar una opinión mía, sí. Otra cosa es que sienta que no sea el foro» y ha añadido que «cree que el cine de todos los artes es fundamental», por lo que le da rabia «que todo se politice y todo se polarice».

Silvia Abril en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Finalmente, Tárrega no ha dudado en dar su opinión sobre la polémica generada entorno a la desacertada opinión de Silvia Abril: «Yo ahí creo que Silvia Abril… tengo dos versiones. O bien no lo ha pensado, con lo cual, caridad cristiana. Pero para los que somos católicos y cristianos, que no somos ultra católicos, pues bueno, nos deja como… «. Además, ha añadido que ella prefiere que su hijo acuda a la Iglesia y no otros lugares: «Yo prefiero que mi hijo, que tiene 21 años, se acerque a la fe que a otras cosas, ¿no? Si eso va a ser positivo para él, sin que sea un fanático, me parece estupendo. No me parece que haya que tildar de chiringuito, cuando la Iglesia es muy importante y su acción social. O no lo ha pensado o es una buena estrategia de marketing si no sabe quién es Silvia Abril».