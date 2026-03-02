En medio de la creciente tensión en el Golfo Pérsico, con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de represalia de Teherán sobre países vecinos, el nombre de Juan Carlos I vuelve a acaparar la atención mediática. Desde 2020, el Rey emérito reside en Abu Dabi, principalmente en su residencia privada de la isla de Nurai, un paraíso aislado al que solo se puede acceder por barco o helicóptero. En las últimas semanas, según fuentes cercanas, don Juan Carlos ha dejado temporalmente esa vivienda para instalarse en el Four Seasons Abu Dhabi, uno de los hoteles más exclusivos de la capital emiratí. Su traslado no estaría directamente relacionado con la escalada bélica, sino que responde a unas obras de reforma en su residencia que hacen imposible permanecer allí con normalidad.

El Four Seasons Abu Dhabi, ubicado en la prestigiosa zona de Al Maryah Island, es un hotel de cinco estrellas conocido por su lujo contemporáneo, amplias vistas al Golfo Pérsico y servicios de máximo nivel. Su elección como alojamiento temporal no es casual: ofrece privacidad, atención discreta y todas las comodidades propias de la cadena Four Seasons, convirtiéndose en un reflejo del estilo de vida que ha rodeado al emérito desde que se instaló en Emiratos Árabes Unidos hace más de cinco años.

El Rey Juan Carlos I en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

El establecimiento dispone de alrededor de 200 habitaciones y suites luminosas con vistas al mar o al perfil urbano de la ciudad, decoradas con el lujo discreto y la comodidad elegante que caracteriza a la marca Four Seasons. Cuenta con varias piscinas con panorámicas al Golfo Pérsico, un Pearl Spa & Wellness con salas de tratamiento, hidroterapia, sauna y zonas de relajación, así como dos gimnasios independientes con vistas al agua y equipamiento de última generación. Además, el hotel alberga seis restaurantes y lounges, desde el asador Butcher & Still hasta cafeterías y coctelerías con terrazas frente al mar, y ofrece acceso directo a The Galleria, uno de los centros comerciales de lujo más importantes de Abu Dabi. Para completar la experiencia, hay servicios de conserjería 24 horas, acceso exclusivo a eventos y actividades, espacios para reuniones y celebraciones y un nivel de atención personalizado que responde a cualquier necesidad de sus huéspedes.

Aunque el traslado no tendría un origen bélico, la presencia de Juan Carlos I en Abu Dabi coincide con un contexto regional especialmente volátil. Los recientes ataques con misiles y drones han afectado aeropuertos, puertos y zonas estratégicas de Abu Dabi y Dubai, y gran parte del espacio aéreo del Golfo permanece cerrado por precaución ante la escalada de la guerra en el Medio Oriente. A pesar de ello, fuentes cercanas aseguran que el Rey emérito se encuentra «tranquilo» y «en buen estado», consciente de la situación pero sin percibir el riesgo con la intensidad del resto de la población. En este sentido, el Four Seasons ofrece un entorno más seguro y menos aislado que su residencia privada de Nurai, donde las obras dificultan la vida cotidiana.

El traslado del emérito ha coincidido también con un intenso debate político en España sobre su posible regreso definitivo al país. La desclasificación de documentos relacionados con el 23‑F avivó la discusión sobre su papel histórico durante el intento de golpe de Estado de 1981 y la posibilidad de que vuelva a España tras años de autoexilio. Liderazgos como el de Alberto Núñez Feijóo han defendido públicamente su retorno, mientras que desde la Casa del Rey se ha subrayado que la decisión corresponde exclusivamente al propio don Juan Carlos. Paralelamente, Zarzuela ha señalado que, si decide regresar, debería recuperar la residencia fiscal en España para salvaguardar la imagen institucional de la Corona.