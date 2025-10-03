Cristina Tárrega detalla cómo será su inminente operación: "Me tienen que quitar medio pecho"

A pesar de que su vida profesional está experimentando uno de los mejores momentos de su carrera, Cristina Tárrega se está enfrentando a un problema de salud que ella misma ha confesado que llegó a convertirse en «una auténtica pesadilla». En una entrevista concedida a la revista del saludo, la presentadora confesó que fue a hacerse una revisión de pecho sin más y que el médico le dijo, antes de ver los resultados, que podía tener cáncer. Pasó unos días de mucha angustia y pánico y, finalmente, le diagnosticaron mastitis, una enfermedad que consiste en la inflamación del tejido mamario. En breve pasará por quirófano para poner remedio a este revés de salud y, durante su presencia en el photocall del evento Provacuno en Barcelona, ha querido detallar cómo se encuentra y cómo será su inminente intervención.

«Estoy preocupada porque yo tengo una problemática, y es que soy alérgica a muchos antibióticos. Entonces eso te da una salud de hierro durante mucho tiempo hasta el momento en el que tú tienes que entrar en quirófano», comenzaba a contar. Añadía que los antibióticos no habían podido eliminar la mastitis y que, por ello, los médicos habían decidido abrir. «Está situada en un lugar donde tienen que quitarme prácticamente medio pecho. Con lo cual tienen que entrar a la operación el cirujano oncólogo y el cirujano plástico», señalaba, al mismo tiempo que reconocía que «tenía miedo porque es una persona que no libera bien las anestesias».

Cristina Tárrega en el Provacuno de Barcelona. (Foto: Gtres)

En estos momentos de nervios previos, Tárrega ha comentado que su mayor apoyo es su familia y, por supuesto, los médicos y la sanidad, en los que tiene que confiar. «Me dicen que consuma mucha carne de vacuno para que esté fuerte para la operación», desvelaba. Centrándose en sus seres queridos, explicaba que su hijo ocupaba un papel muy importante en su vida. Tiene 21 años y, a pesar de la expectación mediática que genera su perfil, el joven tiene muy claro que quiere ser invisible de cara a los medios. «Está muy enfadado, porque por lo visto una revista ha cogido una captura de Instagram donde sale su cara. Entonces hoy creo que no me ha dado los buenos días con alegría. Mi hijo es invisible y así quiere seguir siendo», sentenciaba.

Por otro lado, sus padres, que tienen 87 y 88 años respectivamente, también están siendo unos importantes apoyos para ella. Sin olvidarnos de su marido, con quien lleva casada más de dos décadas y, por supuesto, se ha convertido en un pilar fundamental de su vida. De hecho, recientemente han celebrado sus 25 años de casados con una fiesta que no dejó indiferente a ninguno de los invitados, donde contaron con la presencia del mismo sacerdote que les casó en su día y la de toda su familia en un exclusivo restaurante de Valencia. Cabe destacar que justo un año antes de esta especial velada, el matrimonio también renovó sus votos como símbolo de «compromiso renovado», tal y como desveló Tárrega al medio citado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Tárrega (@cristinatarrega)

Sin duda, Cristina se siente muy apoyada en estos momentos y, gracias a eso, no tiene duda de que todo saldrá según lo esperado. «Cuando me operen ya os contaré, pero seguro que irá bien», concluía en el evento señalado.