Cristina Tárrega se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. La vida le sonríe y, actualmente, es toda una estrella de la televisión. Sin embargo, hace un año, su vida se tambaleó por completo cuando, en una revisión rutinaria de pecho, el médico que le atendió le dijo que, probablemente, padecía cáncer. Un golpe inesperado con un diagnóstico erróneo que marcó un antes y un después para la comunicadora.

Un gran susto de salud

Si por algo se caracteriza Cristina Tárrega es por ser una mujer energética. Sin embargo, el año pasado vivió un auténtico susto de salud que hizo que, durante un tiempo, se apagase. En 2024, la colaboradora y presentadora televisiva acudió a una revisión rutinaria de pecho sin importancia. Sin embargo, lo que no esperaba encontrarse en primera instancia fue el diagnóstico que le dio el médico que la atendió. La comunicadora vivió toda una pesadilla ya que considera que el médico fue «muy brusco» al decirle, antes de tener los resultados finales ni haberse hecho una biopsia, que podía ser un cáncer. Un episodio por el que estuvo en «shock».

Cristina Tárrega en un evento, en Madrid. (FOTO: GTRES)

La presentadora de La vida sin filtros -el programa en el que estuvo al frente durante un año en Telecinco-, considera que el médico que la atendió fue «muy imprudente» y que podría haber tenido más delicadeza entonces, aunque cree que ella misma podría haberse ahorrado muchas preguntas. «Fueron días de auténtico pánico» en los que solo pensaba en su familia, en su marido y en su hijo, ha confesado a ¡Hola!: «Al final, el diagnóstico es una mastitis -una inflamación de la glándula mamaria-«.

Un problema de salud -que afortunadamente tiene cura-, por el que pasará por quirófano. «Sigo viviendo con incertidumbre, pero también con gratitud. Esta experiencia me removió por dentro y me ayudó a priorizar. La operación me da muchísimo miedo, porque tengo muchas alegrías a muchos antibióticos», ha confesado al medio citado.

Cristina Tárrega y su marido en la boda de Álvaro Rojo. (FOTO: GTRES)

Entonces, la presentadora se apoyó en su marido -a pesar de las informaciones de crisis en la pareja-, con el que acaba de celebrar 25 años juntos y con el que se volvió a casar por segunda vez. Tárrega cuenta que después de salir del hospital, fue directa a casa para hablar con su esposo. «Él ha sido mi pilar, mi calma. Necesitaba su abrazo, su fuerza… Nunca me ha soltado de la mano. Estamos más enamorados que nunca, incluso más que el día que nos conocimos», ha contado en un reportaje en ¡Hola!, donde ha revelado que ahora vive con ilusión, que se siente muy querida y, sobre todo y tras el susto médico, «muy afortunada».