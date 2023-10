La magia negra y santería vuelve a ser protagonista de la crónica social de nuestro país, y no por nada que tenga que ver con Shakira y la bruja que un día apuntó hacía el balcón de su ex suegra. Esta vez ha sido un reportaje de Diego Revuelta en Espejo Público, el programa de Antena 3 a los mandos de Susanna Griso, el que ha destapado un episodio cuyos protagonistas son Joaquín Torres y Cristina Tárrega.

El arquitecto y la televisiva, que se conocieron varios años atrás por sus respectivas carreras profesionales, fueron grandes amigos hasta bien entrado el año 2005. De hecho, ambos acudían a eventos públicos con regularidad y se fundían en halagos, el uno hacia el otro, en la pequeña pantalla y en cada una de sus apariciones. Pero la que parecía una amistad inquebrantable un día dejó de serlo. ¿Por qué? Si bien ninguno de los dos ha confirmado jamás los motivos de su actual enemistad, lo cierto es que fue ese año cuando vio la luz una presunta estafa de Julio y Maite Torres, hermanos de Joaquín Torres, que salpicó a nombres muy reconocidos en nuestro país como Alejandro Sanz, Carlos Sainz, el ex futbolista Fernando Hierro, o Cristina Tárrega, entre otros.

Joaquín Torres y Cristina Tárrega en un photocall en Madrid / Gtres

Estos vip apostaron por convertirse en socios inversores de la empresa energética New Meloil, en julio de 2010, llegando a desembolsar cada uno, la friolera de 500.000 euros en concepto de ampliación de capital y con el objetivo de entrar en el proyecto de construcción de una planta de biodiésel en Cuenca que, en la actualidad, «está abandonada y sin terminar», según informó la instrucción judicial que investigó el caso y quiso comprobar si Julio Torres captó inversores para construir la planta y desvió los fondos a las empresas familiares o sociedades de la familia Torres: Biocombustible Melo, Hispania Melo, Legoriza, Residuos y Refinados y New Meloil.

Debió ser tal el cabreo (o decepción) de Tárrega con Joaquín , sea como fuere, que la periodista recurrió a la brujería para vengarse de él. Aprovechando el reportaje antes citado, Torres ha desvelado que Cristina le hizo magia negra «cuando dejamos de ser amigos». Una afirmación que ha dejado ojiplática a la presentadora del programa y a sus colaboradores, que han exigido más detalles al arquitecto. «A mí me da igual, pero me han hecho magia negra. Concretamente, una persona muy conocida de la televisión, una loca. No la voy a nombrar, para qué. Loca, loquísima. Me lo comentó el santero que lo hizo, que me protegiese porque me habían congelado en la nevera o no sé qué», ha contado Joaquín.

Joaquín Torres en ‘Espejo Público’ / Antena 3

«Cristina Tárrega, que está tarada. Cuando dejamos de ser amigos empezó por ahí y el santero que trataba con Cristina, que era muy asidua, me dijo que me hizo no sé qué conjuro, que me habían metido en el congelador, que yo tenía que encender una vela… No lo hice, no creo en esas cosas. Él me contó que me congeló el nombre y cosas mucho más terribles. Me parece que hay que estar muy loco. Cuando uno entra en ese tipo de paranoias creo que no sabe dónde está el final. Mal por Cristina, pero peor por el que trata de hacer cosas negativas a otra persona, el santero ese que busca el dolor», ha añadido.

«Yo me entero de esto por una amiga común, que me advierte de que debería de hacerme una limpieza. Yo a esta persona la veo perfectamente capaz de hacer eso, porque es una asidua. Nosotros éramos muy amigos, hasta que dejamos de ser amigos porque es una hija de su madre, hasta el punto de que me hace este tipo de cosas, ¡vaya amiga! Yo la defendí mucho porque creía que tenía buen fondo, lo pensaba firmemente. Me parecía que era una interesada y vulgar hasta más no poder, lo que todo el mundo opina, vaya, pero…», ha concluido.