¡Basta! Con un puñetazo en la mesa, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han decidido que se acabó lo que se daba. Desde hace años, pero principalmente los últimos meses, la mediática pareja ha venido sufriendo lo que consideran «un acoso fuerte, cerrado y continuado» con rumores, chismes y lo que es peor, graves insinuaciones sobre su relación, presente y pasada. El caso de Pablo Bone, el supuesto ex compañero de Gio en Gucci, que ha venido contando en Tiktok algunos «secretos oscuros» de la influencer ha sido la gota que ha colmado el vaso. Aunque el joven y su relato carecen totalmente de credibilidad- sin ir más lejos, dice que ha sido demandado por Georgina, lo que es totalmente falso, tal y como ha asegurado el periodista Iván García, uno de sus íntimos- la pareja no está dispuesta a dejar pasar ni una más y ha decidido cambiar su postura. Según ha podido saber LOOK en exclusiva, a partir de ahora «habrá lluvia de demandas».

La trascendental decisión tuvo lugar el pasado jueves en Madrid. En el Hotel Pestana CR7 Gran Via, propiedad del jugador, se dio una «cumbre secreta» donde se han puesto las bases para actuar legalmente «contra todos aquellos medios o personas que difundan o inventen historias de mala fé con la intención de perjudicar a los protagonistas y/o su familia». En la reunión estuvieron presentes Cristiano, Georgina, el agente del jugador, Ricardo Regufe, y un grupo de abogados españoles y portugueses especialistas en defensa del derecho al honor. La iniciativa la tuvo el ex madridista, consciente del desgaste emocional que ha venido sufriendo la de Jaca en los últimos meses. Los rumores incesantes sobre una posible ruptura de la pareja, los ataques feroces hacia Georgina y las insinuaciones veladas sobre su pasado personal y familiar han hecho con que la pareja quiera poner «fin a la barra libre». Fuentes de toda solvencia cuentan a este digital que «obviamente no se va a demandar a toda noticia que salga, por muy disparatada que sea o poco fundamentada. Se hará con aquellas que sean graves, infundadas e incluso inventadas con la única intención de herir a la pareja y a su familia».

Acercamiento de posturas con el clan Aveiro

La lluvia de demandas incluye también a la familia del deportista (madres y hermanas), quienes, principalmente en Portugal, se ven «sometidas a una cantidad indecente de rumores diarios». Cristiano quiere proteger «a su madre, a la que adora sobre todas las personas, que ha tenido un ictus hace dos años y a quien todas estas noticias perturban». También ha pesado en CR7 a la hora de tomar esta decisión el tema de la supuesta brujería destapada en Latinoamérica por la pitonisa Mhoni Vidente. La historia ha hecho «sufrir muchísimo» a la matriarca del clan, así como a sus hermanos. La misma fuente susurra a LOOK que si lo que pretendían «era separar a Cristiano y Gio del resto de los Aveiro, se equivocan. Desde entonces, Dolores y Georgina se han acercado más, algo que el hijo agradece». Que tiemblen los difamadores. Para Cristiano e Georgina «se acabaron las tonterías».