Un simple vídeo bastó para encender la mecha de la especulación. En redes sociales comenzó a circular una grabación en la que Shakira aparece cenando en un restaurante exclusivo de San Diego junto a su ex pareja, Antonio de la Rúa, y sus hijos -Milan (nacido en 2013) y Sasha (nacido en 2015)-. La escena, aparentemente tranquila y familiar, ha despertado todo tipo de comentarios: ¿se trata de una reconciliación sentimental, de una relación estrictamente profesional o, simplemente, de un gesto de madurez tras años de distanciamiento?

La aparición no sería un hecho aislado. De la Rúa —hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa— ha sido visto en más de una ocasión tras bastidores durante la gira Las mujeres ya no lloran, lo que alimenta la teoría de que podría estar involucrado de nuevo en la maquinaria profesional de la cantante. Y es que, más allá de los recuerdos románticos, Antonio tuvo un rol crucial en el ascenso internacional de Shakira.

Un pasado compartido en lo personal y en lo artístico

Antes de que Gerard Piqué entrara en la vida de la artista colombiana, Shakira y Antonio de la Rúa formaron una de las parejas más sólidas del panorama latino. Su relación se prolongó durante más de una década, entre 2000 y 2011, un periodo en el que él ejerció como consejero estratégico de la cantante y fue pieza clave en la expansión de su carrera hacia el mercado anglosajón. El álbum Laundry Service (2001), con éxitos como Whenever, Wherever, no solo marcó su debut en inglés, sino también la consolidación de ella como fenómeno global, en gran parte gracias a la visión empresarial de De la Rúa.

La cantante Shakira y su entonces pareja, Antonio de la Rúa, en la premiere de Love in the Time of Cholera en 2007. (Gtres)

El final de la pareja, sin embargo, distó mucho de ser idílico. Tras anunciar una ruptura “temporal” que acabó siendo definitiva, ambos se enzarzaron en demandas millonarias. Antonio reclamaba el 18 % de las ganancias obtenidas durante el tiempo en que actuó como asesor, alegando que sus aportes fueron determinantes en la internacionalización de la cantante. La artista, por su parte, respondió con otra demanda por daños y perjuicios. El conflicto se resolvió con el tiempo y, aunque nunca hubo un relato público detallado de su acuerdo, todo apunta a que las diferencias legales quedaron atrás.

Canciones dedicadas y heridas musicales

La huella de De la Rúa en la vida de Shakira no fue solo administrativa ni sentimental, también quedó plasmada en la música. La cantante le dedicó temas que forman parte de su repertorio más íntimo. Día de enero cuenta cómo se conocieron y el amor que entonces sentía; Suerte celebra la fortuna de estar a su lado; y Lo que más es una despedida amarga en la que confiesa lo doloroso de la separación. Incluso años después, la diva del pop colombiano volvió a interpretar Día de enero en sus conciertos y, en una reciente actuación en México, lo presentó como una canción “para los amigos que siempre están ahí”, lo que provocó interpretaciones inmediatas tras su nuevo encuentro con Antonio.

En las redes, los seguidores se dividen entre la nostalgia y la ilusión. Algunos celebran que mantengan una relación cordial y madura por el bien de sus familias; otros fantasean con una reconciliación amorosa. Lo cierto es que, por ahora, no hay confirmación oficial de nada. ¿Estamos ante un regreso sentimental o simplemente ante la recuperación de un binomio profesional que ya probó ser exitoso? Mientras los rumores se multiplican, lo único seguro es que el reencuentro entre ambos ha devuelto a la actualidad una historia que parecía enterrada en el pasado.