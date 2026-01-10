El padre de Kiko Jiménez, en "prisión provisional y sin fianza" tras un presunto apuñalamiento

Fernando Martínez, el padre de Kiko Jiménez, se encuentra en «prisión provisional y sin fianza» tras un presunto apuñalamiento, según informa el programa Fiesta de Telecinco. La reportera Arabella Otero se ha trasladado hasta Linares, donde ha sucedido todo, para descubrir qué ha pasado. Según sus datos, los hechos se remontan al jueves 8 de enero, cuando el suegro de Sofía Suescun tuvo un encontronazo en una armería cercana a su domicilio.

«En un principio se dijo que intentaba robar la recaudación de la caja registradora, pero hoy hemos podido saber por fuentes muy cercanas al caso que el propietario de la armería y Fernando ya se conocían y esa puñalada con ese machete de una hoja de treinta centímetros que previamente había comprado en la armería, se la asestó por un posible ajuste de cuentas», explica la mencionada periodista.

‘Fiesta’ informando de la noticia. (Foto: Telecinco)

Fiesta ha conseguido las primeras imágenes de Fernando detenido y esposado y se ha puesto en contacto con Kiko Jiménez para conocer su reacción. Sin embargo, el influencer ha decidido no descolgar el teléfono y no hacer declaraciones al respecto. Casualmente, Gloria Camila, ex de Kiko, se encontraba en plató mientras comentaban esta noticia y ha confirmado que en andaluz no tenía ningún tipo de contacto con su progenitor.

«Él no tenía ningún contacto con el padre, el padre estuvo en prisión hace un tiempo», ha comentado la hija de Rocío Jurado. Ella ha tenido muchos problemas con Kiko Jiménez, pero se ha mostrado preocupada y ha comentado el tema con mucho respeto. «Gracias a Dios ha tenido a su abuelo, que se ha entregado como un padre».

El «apuñalado» está fuera de peligro

Tal y como ha descubierto Arabella Otero, el padre de Kiko Jiménez y la presunta víctima se conocían desde hace tiempo. «Estas dos personas han tenido, durante años, negocios entre ellos, negocios que pueden tener relación, presuntamente, con el tráfico de armas o también con el tráfico de estupefacientes», ha deslizado la informadora durante una conexión con Emma García.

Kiko Jiménez en Fiesta. (Foto: Telecinco)

Después de la presunta agresión, el hombre fue trasladado al hospital de Linares y le operaron con carácter urgente. Por suerte, ya está fuera de peligro, pero la herida que tenía era muy aparatosa y precisó de la intervención de los especialistas.

Tras el altercado, Fernando Martínez se atrincheró en su casa y no salió hasta que los agentes policiales consiguieron una orden de detención y echando la puerta abajo del domicilio.

Antes de terminar su directo, la reportera ha compartido los siguientes datos: «Es un hombre solitario y no nos hablan precisamente bien de él. (…) Lo que sí quería apuntar es que, de camino para acá, revisaba unas imágenes del padre de Kiko y ahora veo que está muy desmejorado. Antes tenía el pelo oscuro y ahora se le ve mayor (…). Todo lo que ha vivido estos años le ha pasado factura». Como vemos, estamos delante de un asunto muy delicado que traerá muchas consecuencias.