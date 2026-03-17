Tamara Gorro reaparece cojeando y echa balones de fuera sobre el nuevo proyecto de Cayetano

Tamara Gorro ha reaparecido delante de los medios tras confesar que se encuentra atravesando un complicado revés de salud y que «no está siendo un proceso agradable». Ha sido este martes, 17 de marzo, cuando ha sido captada por las cámaras mientras salía de un edificio del centro de Madrid. Lo hacía cojeando y luciendo un cómodo look compuesto por un chándal marrón que ha acompañado con unas gafas de sol que tapaban buena parte de su rostro y una melena recogida en una coleta.
Siendo fiel a su simpatía con la prensa, la influencer no ha dudado en pararse a hablar con los reporteros, señalando que se encuentra «bien» y que poco a poco «ya va saliendo». «Estoy más animada. […] Desde luego que esta semana a la tele voy. Ya son dos las semanas que llevo sin ir», decía mientras esbozaba una leve sonrisa. «Me voy recuperando con el cariño de la gente, de la gente que me quiere y ya está», añadía.
Tamara Gorro en Madrid.
Como no podía ser de otra manera, los periodistas han aprovechado su intervención para preguntarle por el proyecto profesional que Cayetano Rivera (su actual pareja) está a punto de desvelar. Una cuestión con la que Tamara ha preferido echar balones fuera y no pronunciarse. «Me voy. Gracias por todo. Estoy feliz. Siempre se está feliz», señalaba. Por otro lado, tampoco ha querido hacer nuevas declaraciones sobre la supuesta reconciliación de Kiko Rivera (su íntimo amigo y ahora también su cuñado) con su madre, Isabel Pantoja. Aunque cabe destacar que hace tan solo unas semanas ya expresó que si era una decisión buena para ellos, «bienvenido sea».
Esta aparición pública ha llegado tan solo unas horas después de que Tamara actualizara su estado de salud en su perfil oficial de Instagram, donde ha explicado a su querida «familia virtual» que se encuentra algo mejor. No obstante, reconocía que «la ITV aún no la había pasado» y que los médicos le habían insistido en que debería parar completamente durante un tiempo para poder recuperarse lo antes posible. Sin embargo, al mismo tiempo, confesaba que no iba a compartir su diagnóstico completo porque lo consideraba algo muy personal.
¿En qué consiste el nuevo proyecto de Cayetano Rivera?
Al mismo tiempo que Tamara está recuperándose de un revés de salud, su pareja, Cayetano Rivera, está completamente volcado en su nuevo proyecto profesional. «Es el momento de adelantaros algo especial», escribía en el universo 2.0 hace tan solo unos días. Por ahora se desconocen más detalles al respecto, pero analizando el vídeo que ha publicado recientemente el torero sobre este negocio, varios medios han intuido que estará vinculado con el mundo del arte y la pintura, así como también contará con la participación de Domingo Zapata, conocido popularmente como el pintor de las celebrities.