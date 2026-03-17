La relación entre Gloria Camila Ortega y Rocío Flores atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, sorprendiendo a sus seguidores y al mundo del corazón. Durante mucho tiempo, tía y sobrina habían mantenido un vínculo casi fraternal, considerándose «como hermanas» más que como familia directa. La escasa diferencia de edad y los lazos familiares profundos les permitieron construir una relación sólida, visible tanto en su vida privada como en su constante exposición mediática. Sin embargo, recientemente, la noticia de que ambas se habían dejado de seguir en Instagram ha generado alarma y ha desatado especulaciones sobre un posible conflicto entre ellas. Este gesto, acompañado de un mensaje idéntico compartido en sus stories -«Y por paz mental uno va desapareciendo lentamente de sitios, compromisos, cosas y personas»-, ha sido interpretado como un indicio de distanciamiento, aunque Gloria Camila ha insistido en que se trata de una casualidad y que no hay intención de ruptura definitiva.

La hija de Ortega Cano ha abordado la situación en el plató de El tiempo justo, donde se ha mostrado firme a la hora de proteger su vida privada: «No voy a entrar en ese tema, forma parte de mi intimidad con Rocío. No voy a entrar en detalles», ha afirmado, dejando claro que no desea alimentar especulaciones mediáticas sobre el origen del conflicto. A pesar de ello, sí ha matizado ciertas informaciones que habían circulado, como la idea de que apenas se hablaron durante su último cumpleaños. Gloria Camila ha desmentido tajantemente estas versiones: «Es mentira, yo en mis cumpleaños intento hablar con todo el mundo. No fue la última vez que hablamos. ¿Qué pelea? No sabéis nada…». Con estas palabras, la colaboradora busca restar importancia a los rumores y dejar claro que cualquier diferencia actual no marca un distanciamiento definitivo.

Gloria Camila y Rocío Flores en las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

El bloqueo en redes sociales ha sido uno de los puntos que más atención mediática ha generado. Rocío Flores confirmó hace escasos días que fue su tía quien la bloqueó, lo que, según explicó, se trató de un «calentón del momento» y no de un acto definitivo. Gloria Camila, por su parte, ha recalcado que este tipo de situaciones pueden suceder incluso entre las personas más cercanas, especialmente cuando hay un contacto constante: «Somos uña y carne; donde hay demasiado contacto, debe haber en algún momento diferencia. Puede ser un calentón del momento y mañana mato por ella», ha dicho. Con estas declaraciones, la hija de José Ortega Cano intenta transmitir que, pese a la tensión actual, la relación no corre peligro y que el afecto y la protección hacia su sobrina se mantienen intactos.

El conflicto parece no estar relacionado con la reconciliación reciente de Gloria Camila con su pareja, el músico Álvaro García, ni con otros miembros de la familia, aunque la exposición mediática y los comentarios en programas de televisión podrían haber amplificado la tensión. De hecho, un comentario reciente de Rocío Flores, donde expresó que esperaba que su tía continuara soltera, podría haber sido un desencadenante menor que motivó el enfado de Gloria Camila, aunque ambas partes han evitado confirmarlo públicamente. Lo que sí queda claro es que ambas coinciden en mantener la discreción y no ventilar los detalles de su relación, lo que refuerza la idea de que se trata de un bache temporal y no de un quiebre definitivo.

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Pese al distanciamiento momentáneo, Gloria Camila ha querido enviar un mensaje de calma y esperanza a los seguidores y a su familia: «Sigue siendo mi hermana, mi sobrina, seguiré dando la vida por ella. No os hagáis historias de un nunca más; no va a ser como mi hermana y yo. El resto de la familia se estará enterando ahora del enfado», ha asegurado. Estas palabras reflejan su deseo de proteger los vínculos familiares y su confianza en que la relación con Rocío Flores pueda normalizarse con el tiempo.