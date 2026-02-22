Rocío Flores, sin piedad con las Campos: "Llevan años mintiendo"

Ahora, sin ninguna de las hermanas del clan frente a ella y con la libertad por bandera frente a los micrófonos de los reporteros asfálticos, Rocío ha señalado a sus adversarias como nunca. Sin pelos en la lengua: «Ellas no tienen ni puñetera idea de mi vida, llevan años mintiendo», ha asegurado la joven, quien sin temor asegura que su relato se apoya en la verdad absoluta sobre los hechos de su vida y la de su madre.

Para Roflo, que así se la conoce en las redes sociales, sólo existe su verdad, no hay relato paralelo y, según ella, la parte que han vivido las hijas de María Teresa Campos, así como la propia presentadora, ha sido una realidad sesgada por falsedades. Solo existe su verdad y así lo reitera una y otra vez: «La historia que han contado las Campos durante años es mentira».

Sin embargo, la otra verdad silenciada tiene el beneplácito de la autoridad judicial para que no sea contada. De ahí el veredicto que ha dado la razón a Rocío en el enfrentamiento con su madre por revelar los duros hechos que las separaron para siempre cuando ella era menor. Ahí no entraremos, pero lo que sí queda claro es que ahora, con el margen que le ha dado esta sentencia, Flores se reafirma como nunca: «Las Campos han hablado de mí lo que les ha dado la gana y me han faltado el respeto y yo nunca lo he hecho».

La verdad absoluta de Rocío Flores

Lo más curioso sobre las dos verdades de la vida de Rocío, es que la parte de la nieta de la Jurado sigue sin conocerse. Mientras Carrasco se abrió en canal contando su verdad para seguir viva, Rocío sigue aplicando la callada por respuesta. No quiere que se sepa la única verdad que ella asegura que existe, pero ¿por qué?, la respuesta sigue siendo cuando menos intrigante: «Mi historia no la he contado y no sé si lo haré, hoy por hoy no estoy capacitada. Tengo muchas cosas que sanar».

Una salubridad interior que sigue sin lograr y bajo la cual se sigue escudando mientras la opinión pública pierde el interés por el relato. Lo que sí es un hecho es que Flores y Carrasco siguen sin encontrarse y, por lo que parece, su acercamiento ya se dibuja como un imposible: «A estas alturas ya no creo que haya un acercamiento con mi madre, ya no lo espero». Parece que ninguna de las dos lo necesita.

La familia elegida por Rocío Flores

«Siempre he considerado a Gloria mi hermana, me ha dado exactamente igual que la adoptase mi abuelo como si hubiese nacido de mi abuela. Yo los he tratado como mis hermanos». De este modo, y sin pudor, Rocío también se convierte en consejera de Gloria en su presente en tensión sentimental tras el reciente choque de trenes entre Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo y su exnovio, Álvaro García. Rocío Flores lo tiene claro: «Considero que es mejor que Gloria esté soltera porque tiene que mirar por ella y tiene mucha carga a sus espaldas». Así las cosas, Rocío sigue apoyándose en su padre y su hermano y su familia elegida frente a la bloqueada. Una de las piezas más importantes de la misma es su tía Gloria. Rocío se agarra a ella con fuerza en el día a día y en el continuo intercambio de dardos con Rocío Carrasco y su hermético marido, Fidel Albiac: