Han pasado ya más de seis meses desde que la princesa Leonor finalizara su formación en la Armada. Después de unas semanas en la Escuela Naval de Marín, la heredera se embarcó en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, a bordo del cual realizó una extensa travesía hasta por toda América del Sur. Una aventura en la que la princesa de Asturias siguió la estela de su padre y que finalizó en Nueva York, poco antes de dar por concluida su instrucción en la Armada. Ahora, más de medio año después, Leonor está centrada en la última etapa de su formación castrense en San Javier, pero justo se ha conocido el detalle que ha dejado en el Juan Sebastián Elcano.

Una fotografía para la historia

Se trata de una fotografía en la que Leonor aparece vestida con el uniforme azul marino de la Armada, compuesto por una chaqueta con botones dorados y pantalón. La princesa lleva la banda de la Orden de Carlos III y el Toisón de Oro, así como otras condecoraciones. No ha trascendido cuándo se hizo la fotografía pero podría haberse tomado el Día de la Hispanidad de 2024 o bien en la Pascua Militar de 2025, dos ocasiones en las que llevó este uniforme.

Junto a la imagen aparece una dedicatoria escrita por ella: «Al buque escuela Juan Sebastián de Elcano con motivo de mi embarque en el XCVII crucero de instrucción, del que siempre guardaré un emotivo recuerdo con afecto», reza el texto, tras el cual firma la heredera: Leonor, princesa de Asturias.

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Los siete meses que la princesa ha pasado a bordo del buque escuela han sido claves en su formación militar. Leonor ha sido una más en Elcano, donde ha podido reforzar valores como el compañerismo, el esfuerzo o la disciplina. Además, al igual que en Zaragoza o ahora en San Javier, ha convivido con quienes integrarán las Fuerzas Armadas en el futuro, cuando ella sea quien ostente el mando supremo. Asimismo, ha podido forjar amistades y vínculos que permanecerán a lo largo del tiempo, de la misma manera que le ocurrió a su padre, que todavía hoy participa en reuniones y encuentros con sus antiguos compañeros de las academias militares.

La ubicación del retrato

La fotografía se encuentra ubicada en un lugar muy especial, dentro del Camarote del Comandante, en una cómoda en la que hay otros retratos de la Familia Real. Es un pequeño museo que se ha convertido en testigo del vínculo de los Borbones con el buque escuela y en el que la princesa Leonor es, de momento, el último eslabón, además de la primera mujer en haber realizado el crucero de instrucción.

La princesa Leonor en la Cámara del Comandante. (Foto: Gtres)

La recta final de Leonor

La princesa de Asturias se encuentra ya en la recta final de su formación militar. Le quedan apenas unos meses para terminar esta etapa, en la que ha pasado por los tres ejércitos. Una intensa instrucción que supone una estricta preparación para el papel que tendrá que desempeñar en el futuro.

La Reina Letizia y la Princesa Leonor durante la Pascua Militar 2026. (Foto: Gtres)

Aunque ya hay rumores sobre cuáles van a ser sus próximos pasos, la Casa Real todavía no lo ha confirmado oficialmente. No obstante, se espera que, tras el verano, comience su formación universitaria. Probablemente con un esquema muy parecido al que siguió su padre.