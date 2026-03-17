La publicación de la primera novela deAlejandra Rubio, Si decido arriesgarme, ha desatado una tormenta mediática incluso antes de llegar a las librerías. Lo que debía ser el estreno ilusionante de una nueva faceta profesional se ha convertido en un foco de críticas, dudas y, sobre todo, polémica familiar. En el centro del debate, una frase que ha resonado con fuerza: la pronunciada por Mar Flores, quien aseguró que «por escribir un libro no se es escritora». Unas palabras que, aunque posteriormente matizadas, han sido interpretadas como un dardo directo hacia su nuera.
Lejos de quedarse en silencio, Alejandra Rubio ha decidido responder con firmeza. Primero desde el plató de Vamos a ver y, más tarde, ante las cámaras de Gtres, la hija de Terelu Camposha defendido su trabajo con rotundidad: «Yo sí he escrito mi libro». Una frase que resume no solo su postura ante las críticas, sino también el esfuerzo personal que asegura haber invertido en este proyecto. Según ha explicado, la novela es el resultado de casi dos años de trabajo intenso, un proceso que describe como «durísimo» y en el que ha estado implicada de principio a fin.
La polémica no ha surgido únicamente por la calidad literaria, que aún está por juzgarse hasta que el libro vea la luz, sino por el cuestionamiento de su autoría. En un contexto donde muchas celebridades publican libros con ayuda de escritores fantasma, Alejandra ha querido marcar distancias, reivindicando que su obra es completamente suya. «Me duele que digan estas cosas», ha confesado, visiblemente afectada por unas críticas que considera injustas y precipitadas.
Sin embargo, lejos de adoptar un tono defensivo, también ha mostrado una actitud pragmática ante el revuelo generado. «Todo lo que sea promoción me viene bien», ha reconocido, consciente de que la controversia, en el fondo, también juega a su favor. En esa misma línea, ha lanzado una reflexión que revela su intención de ser reconocida por méritos propios: «Mientras que Javier Castillo sepa quién soy porque he escrito un libro y no por otra cosa, me parece bien». Una declaración que evidencia su deseo de desvincular su imagen del apellido mediático que la acompaña desde su nacimiento.
Porque si algo ha pesado en este debate es precisamente su condición de personaje público. Alejandra Rubio no solo es escritora debutante, sino también figura televisiva e hija de una de las sagas más conocidas del panorama mediático español. Para muchos, este contexto ha influido en el juicio anticipado sobre su obra. Su madre, Terelu Campos, no ha dudado en salir en su defensa, sugiriendo que parte de las críticas responden más a prejuicios que a una valoración objetiva. En paralelo, Mar Flores ha tratado de rebajar la tensión aclarando sus palabras. Según ha explicado, su reflexión no iba dirigida a Alejandra, sino a sí misma, ya que ella tampoco se considera escritora pese a haber publicado un libro. Aun así, el impacto mediático ya estaba servido. En un entorno donde cada declaración se amplifica, la línea entre opinión personal y ataque indirecto se vuelve difusa.
Más allá del conflicto, lo cierto es que Si decido arriesgarme ha logrado algo que no siempre está al alcance de una primera novela: generar expectación. Y lo ha hecho antes incluso de que los lectores puedan emitir un juicio real sobre su contenido. La propia Alejandra es consciente de ello y asume que la exposición forma parte del precio a pagar por dar este paso. «Sabía que esto iba a pasar», ha reconocido con naturalidad. Una frase que refleja tanto su preparación ante la crítica como su determinación para seguir adelante. Porque, más allá de etiquetas y polémicas, lo que está en juego es su credibilidad como autora. Y en ese terreno, la única respuesta definitiva llegará cuando el libro esté en manos del público.