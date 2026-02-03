La esfera personal de Javier Castillo: de la muerte de sus padres a su matrimonio con una influencer

El escritor de éxito Javier Castillo (39)— conocido por obras literarias como La chica de nieve o El día que se perdió la cordura —se encuentra atravesando un momento muy complicado. Tal y como ha anunciado en sus redes sociales, su madre ha fallecido tan solo dos meses después de la partida de su padre. Un duro golpe que el malagueño ha querido compartir con sus más de 400.000 seguidores con unas emotivas palabras.

«Y aquí acaba todo. Sin tiempo para hacer todas esas cosas que dejabas para más adelante, cuando estuvieses algo mejor. […] No es justo. Os juro que no lo es. Por más que lo intento soy incapaz de comprender por qué. Tan cerca de él, con tan poco tiempo de asimilar el golpe […] Adiós, mamá. Al fin respiras aire limpio. Al fin sólo escucharás tu propia voz. No dejes de leerme, allá donde estés. Aún me quedan muchos libros por escribir», expresaba.

Como era de esperarse, esta triste e inesperada noticia ha sacudido por completo la vida de Castillo, algo que ha provocado que sus fieles seguidores le transmitan sus más sinceras condolencias en su perfil de Instagram. Al mismo tiempo, su esfera mas personal también ha despertado un gran interés mediático, ya que son muchos los que quieren saber quienes forman parte de su núcleo duro en estos difíciles momentos.

Javier Castillo nació en Málaga el 23 de agosto de 1987. Su pasión por la literatura surgió en la adolescencia, cuando escribió su primer relato inspirado en Diez negritos de Agatha Christie. No obstante, aun teniendo clara su pasión, prefirió tener una opción B y estudió Empresariales en la Universidad de Málaga y un máster en Management en ESCP Europe. Estuvo viviendo varios años en Shanghái y cuando regresó a España, comenzó un nuevo trabajo como consultor financiero que compaginaba con la escritura.

En 2014 publicó El día que se perdió la cordura y fue entonces cuando se convirtió en todo un fenómeno de ventas, superando los dos millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Cuatro años más tarde sacó la segunda parte y, desde entonces, su aportación a la ficción ha sido imparable, con obras como El juego del alma, La grieta del silencio, El susurro del fuego o Todo lo que sucedió con Miranda Huff, entre otras.

Su matrimonio con la influencer Verónica Díaz

En cuanto a su vida personal se refiere, Verónica Díaz, conocida en la red como Just Coco, es su novia y su principal apoyo desde la adolescencia, lo que significa que llevan juntos desde hace más de dos décadas. El 8 de agosto de 2018 dieron el paso de consolidar su historia de amor y convertirse en marido y mujer y fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijos en común: Gala, Bruno y Pablo.

Javier Castillo y Verónica Díaz en Madrid. (Foto: Gtres)

Además de reforzar su vínculo, convertirse en padres les ha permitido experimentar «las emociones más puras, el amor incondicional, el miedo irracional… el sentimiento de sobreprotección más bonito que puedes tener», tal y como el propio Javier Castillo confesó en una entrevista concedida al Confidencial Digital.