El armario de Meghan Markle está lleno de prendas de lujo cuyo precio está al alcance de muy pocos. Sin embargo, en su viaje con el príncipe Harry a Jordania, la duquesa ha sorprendido al rendirse a una de las marcas más destacadas de la moda española: Zara.

La nuera del rey Carlos III ha estrenado una preciosa chaqueta de la firma fundada por Amancio Ortega en una visita a un centro de rehabilitación en la capital jordana. Una prenda en un tono neutro -un marrón topo-, de corte amplio y cuello subido, cuyo precio no llega a los 100 euros. Se trata de una chaqueta confeccionado en hilatura con mezcla de lana, con manga larga, cuello alto, bolsillos delanteros ocultos en costura y detalle de pespuntes marcados a contraste. Es de la nueva colección y está disponible en la web de la marca.

Meghan Markle con la chaqueta de Zara. (Foto: Gtres)

La duquesa la ha elegido como toque final a un look de básicos, con un jersey de color negro y pantalones a tono, en la línea del estilo minimalista que tanto le gusta. Meghan Markle es amante del lujo silencioso, prefiere prendas sobrias, sin grandes logos pero de altísima calidad. Firmas como Loro Piana forman parte de su vestidor. Esta chaqueta de Zara, con más de un 60% de lana encaja perfectamente con esta tendencia.

La chaqueta de Zara de Meghan. (Foto: Zara)

Un viaje en el peor momento de la Corona

Este viaje de la pareja ha coincidido con uno de los peores momentos de la monarquía británica, en medio de la crisis que ha desatado la detención y la investigación sobre el ex duque de York. A pesar de que Harry y Meghan ya no son miembros de la familia real, lo cierto es que en los últimos tiempos el príncipe ha mostrado su intención de acercarse a su familia y reconciliarse. Una intención que contrasta con esta exposición pública en medio de la peor crisis de la Corona.

Aunque el viaje de Harry y Meghan ha sido una respuesta a una invitación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resulta cuanto menos inoportuno. Ellos ya están al margen de la institución, pero no dejan de ser parte de la familia real. Sin roles oficiales, podrían haber puesto en pausa esta visita para evitar acaparar los flashes.

Los duques de Sussex en Jordania. (Foto: Gtres)

De momento, ni Harry ni Meghan se han pronunciado sobre el escándalo de Andrés, pero todas las miradas están puestas en los próximos pasos que va a dar el rey. Carlos III ha mostrado su total compromiso con las investigaciones y ya se están estudiando mecanismos para apartar al ex duque de la línea de sucesión.

No es la primera vez que la pareja reaparece en un momento delicado para la familia real, sino que es algo que ha hecho ya varias veces. Por ejemplo, la duquesa lanzó su nueva marca justo cuando tanto Kate Middleton como el rey Carlos estaban apartados de la agenda por motivos de salud.