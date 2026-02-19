De un Cartier a un anillo de aguamarinas: las joyas de Diana de Gales que tiene Meghan Markle

A diferencia de Kate Middleton, Meghan Markle no tuvo la suerte de heredar el anillo de compromiso de Diana de Gales. En teoría, esta sortija era para Harry, que decidió cedérsela a su hermano para que el anillo quedara en las manos de la futura reina. Por eso, cuando el duque de Sussex se comprometió con su la actriz estadounidense, tuvo que recurrir a una pieza nueva para regalarle a su futura esposa.

El príncipe diseñó personalmente el anillo, al que incorporó dos diamantes que habían pertenecido a su madre. Fue la manera que Harry encontró de rendirle un pequeño tributo a Lady Di y que su recuerdo estuviera siempre en la mano de su mujer. Eso sí, a pesar del toque emotivo, la sortija de Meghan no tenía nada que hacer frente a la de Kate Middleton.

Meghan Markle. (Foto: Gtres)

Sin embargo, a pesar de que la duquesa de Sussex nunca ha podido llevar el espectacular anillo de zafiros y diamantes de Garrard que ya se ha convertido en un símbolo de la realeza británica, Meghan sí que ha heredado otras piezas que pertenecieron a la que hubiera sido su suegra.

Las joyas de Diana que han llegado a Meghan

Entre las piezas que Meghan Markle ha heredado y que pertenecieron a la primera esposa del rey Carlos III se encuentran, por ejemplo, una preciosa sortija de diamantes y aguamarinas que la actriz lució el día de su boda. Una pieza menos espectacular que el anillo de zafiro, pero con una fuerte carga simbólica.

Diana de Gales. (Foto: Gtres)

También están en sus manos unos pendientes con forma de mariposa de oro y diamantes, una pulsera de estilo brazalete y un reloj modelo Tank de Cartier en oro amarillo. Esta pieza era una de las favoritas de la princesa y se espera que en el futuro sea de la princesa Lilibet.

La nueva sortija de Meghan

Aunque siempre se habla de las joyas que Meghan ha heredado de su suegra, la duquesa también tiene algunas piezas propias de importancia, como la que acaba de estrenar recientemente.

Hace algunos días, los duques reaparecieron en un partido de la NBA en Los Ángeles. Cómplices y sonrientes, la pareja disfrutó de la velada desde la primera fila y se mostró encantada de estar allí. Sin embargo, lo que acaparó las miradas no fue la complicidad del matrimonio, sino una espectacular sortija que Meghan Markle lució en uno de sus dedos anulares.

Meghan Markle en París. (Foto: Gtres)

Una pieza desconocida hasta ahora que la duquesa llevaba en la mano derecha. Se trata de un anillo de diamantes que ha generado muchos comentarios. Según la experta en joyería Trang Do, llevar un anillo en la mano derecha suele simbolizar amor propio, independencia y fuerza personal. En declaraciones al Daily Mail, la especialista ha comentado que esta sortija representa una clara evolución para la duquesa, que sigue llevando su anillo de compromiso, pero en la otra mano. Trang Do considera que podría tratarse de una adquisición personal de Markle, que simboliza el comienzo de una nueva etapa de prosperidad para ella.