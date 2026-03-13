El emotivo reencuentro del Rey Felipe con Rodrigo Paz, su amigo y compañero en Georgetown

El Rey Felipe VI ha puesto punto final a su gira por varios países de América del Sur con una visita oficial a Bolivia. Un viaje en el que ha tenido la oportunidad de reunirse con el presidente Rodrigo Paz, que fue compañero del monarca durante su etapa como estudiante de posgrado en la Universidad de Georgetown en Washington.

En el encuentro, que se ha producido en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, ha quedado patente la buena sintonía entre ambos. Una amistad que comenzó en los años 90 y que se ha mantenido con el paso del tiempo. El presidente boliviano ha compartido en su perfil en las redes sociales varias imágenes de la visita del monarca. «Recibir en Bolivia a Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, es reencontrarme con un amigo personal de muchos años, pero también un amigo de Bolivia. La amistad que nació cuando éramos estudiantes hoy se convierte en un puente para fortalecer la relación entre Bolivia y España y abrir nuevas oportunidades para nuestro país», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo Paz (@rodrigopazpereira)

A pesar de que el Rey Felipe siempre suele acudir a las tomas de posesión de los presidentes de América Latina, a la de su amigo no pudo acudir debido a cuestiones de agenda. El monarca estaba a punto de iniciar un viaje de Estado a China que no le permitió trasladarse a Bolivia. En su lugar asistieron la secretaria de Estado, Susana Sumelzo y la presidente del Congreso, Francina Armengol.

El Rey Felipe en Bolivia. (Foto: Casa Real)

Por este motivo el monarca ha querido aprovechar su viaje a Chile para hacer una visita a Bolivia y reencontrarse con Rodrigo Paz. Un encuentro que, como decíamos ha tenido un importante componente emocional. El Rey y el mandatario coincidieron en Washington cuando los dos eran estudiantes. Don Felipe cursaba un posgrado en la Edmund A. Walsh School of Foreign Service en Georgetown, mientras que Paz cursaba Relaciones Internacionales en la American University. Los dos compartían grupo de amigos y disfrutaban de planes juntos.

El presidente de Bolivia se ha referido a don Felipe como «un gran amigo de Bolivia y un gran amigo personal, pero, sobre todo, como un gran ser humano». Por su parte, el monarca ha agradecido las palabras de Rodrigo Paz y ha dicho que es un placer estar en el país con él, apoyando esta nueva etapa de Bolivia.

Además del encuentro con Rodrigo Paz, el Rey Felipe VI también se ha reunido con una representación de la colectividad española residente en el país andino, así como con un grupo de empresarios españoles y de asociaciones patronales bolivianas.

Última parada de Felipe VI

Bolivia ha sido la última parada de la gira sudamericana que ha realizado el Rey Felipe a lo largo de esta semana. El monarca ha estado en la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast y se ha reunido con varias autoridades, entre ellas, la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

El Rey Felipe con José Antonio Kast en Chile. (Foto: Gtres)

La etapa del Rey en Georgetown

Felipe VI estudió en la Universidad de Georgetown entre 1993 y 1995. Allí cursó el Master of Science in Foreign Service (MSFS), un posgrado en Relaciones Internacionales. Él mismo ha hablado en más de una ocasión de los buenos recuerdos que guarda de esa etapa de su formación, que fue clave para su preparación como futuro jefe de Estado.

El Rey Felipe VI durante su etapa en Georgetown. (Foto: Gtres)

Además de con Rodrigo Paz, don Felipe coincidió con varios rostros destacados del panorama internacional. Entre su grupo de amigos estaba su primo Pablo de Grecia, que se convirtió en su mejor escudero aquellos años.