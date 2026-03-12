Nieves Álvarez, Carmen Lomana y Sandra Barneda: foto a foto de la gran noche de L’Oréal en Madrid

Madrid se vistió de gala este jueves para acoger una de las citas más esperadas del calendario social y fashion del año: los Premios de L’Oréal Paris. El emblemático The Westin Palace Madrid fue el escenario elegido para una velada en la que moda, belleza y talento se dieron la mano en una celebración que reunió a algunas de las personalidades más influyentes del panorama nacional. La noche arrancó a las 20:30 horas con un animado photocall en la Sala Circular del hotel, donde modelos, diseñadores y rostros conocidos comenzaron a desfilar ante los flashes. Una hora después, a las 21:30, daba comienzo la gala de entrega de premios, una ceremonia cargada de emoción que reconoció el talento -tanto emergente como consolidado- de la industria de la moda en España.

Al frente de la ceremonia estuvo la supermodelo Nieves Álvarez, que ejerció de anfitriona con la elegancia y la seguridad que la han convertido en uno de los grandes referentes internacionales de la belleza española. Con un espectacular vestido negro que realzaba su silueta, la modelo acaparó todas las miradas desde su llegada y volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más respetadas del sector. La presentadora vive además un momento especialmente dulce en el plano personal, ya que este verano celebrará su boda con el empresario Bill Saad.

Nieves Álvarez en los premios L’Oreal. (Foto: Gtres)

La alfombra roja reunió a algunas de las grandes tops españolas que marcaron una época en las pasarelas. Entre ellas, Laura Sánchez, uno de los rostros más reconocidos de la moda nacional desde los años noventa. La modelo andaluza inició su carrera gracias al impulso de su padre, quien la animó a matricularse en una escuela de modelos en Sevilla cuando apenas comenzaba a plantearse su futuro profesional. Desde entonces, su trayectoria la ha llevado a convertirse en un referente del sector.

También se dejaron ver figuras clave de la moda española como Laura Ponte y Lorena Durán, que aportaron su estilo personal a una alfombra roja repleta de glamour. Junto a ellas, destacados diseñadores del panorama nacional como Juan Duyos, Moisés Nieto, Juana Martín, la firma Acromatyx, Carlota Barrera y García Madrid confirmaron el gran momento creativo que atraviesa la moda española.

Laura Sánchez en los premios L’Oreal. (Foto: Gtres)

Más allá de la industria fashion, numerosos rostros conocidos del mundo de la cultura y la televisión quisieron acompañar a la firma francesa en esta cita histórica, que por primera vez se celebra en nuestro país. Entre los amigos de la marca destacaron personalidades como Mónica Cruz, Carmen Lomana, Asha Miró, Julia Medina, Sandra Barneda, Elia Galera, Eduardo Aguirre, Noemí de Miguel y Eli Pinedo, todos ellos apostando por estilismos muy cuidados para una noche dedicada a celebrar la creatividad y el talento.

La gala marca además el inicio de una nueva etapa para estos galardones, que a partir de ahora se celebrarán anualmente de la mano de la Asociación de Creadores de Moda de España. El objetivo es claro: reforzar el apoyo a la industria de la moda y continuar impulsando el talento español dentro y fuera de nuestras fronteras.