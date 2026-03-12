El lado humano de Valverde: la vida y los hijos que inspiran al héroe del Bernabéu

La noche del miércoles en el Santiago Bernabéu quedará para el recuerdo. El Real Madrid derrotó con autoridad al Manchester City por 3-0 en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, con una actuación memorable de Federico Valverde, autor de un hat-trick que dejó a los blancos con pie y medio en los cuartos de final. Más allá del resultado, la noche tuvo un protagonista absoluto: el centrocampista uruguayo que, con tres goles en apenas 22 minutos, firmó probablemente el mejor partido de su carrera. Valverde, conocido cariñosamente como El Pajarito, es hoy uno de los jugadores más completos y respetados del fútbol europeo. Su exhibición frente al equipo de Pep Guardiola no solo confirmó su importancia en el conjunto madrileño, sino que también simbolizó el recorrido personal y profesional de un futbolista que ha crecido a base de esfuerzo, disciplina y resiliencia.

Nacido el 22 de julio de 1998 en Montevideo, Uruguay, Federico Santiago Valverde Dipetta creció en el barrio de La Unión, en un entorno familiar humilde donde el fútbol era una pasión cotidiana. Desde pequeño mostró un talento especial para el balón y una determinación poco común para su edad. Su madre suele recordar que de niño prefería quedarse en casa descansando si al día siguiente tenía entrenamiento, incluso cuando sus amigos celebraban cumpleaños o reuniones. Aquella mentalidad competitiva y sacrificada fue una de las claves de su desarrollo.

Fede Valverde durante un partido de futbol. (Foto: Gtres)

Su primera gran oportunidad llegó en las categorías inferiores de Peñarol, uno de los clubes más históricos de Uruguay. Allí comenzó a destacar por su energía, su capacidad para recorrer todo el campo y su facilidad para llegar al área rival desde la segunda línea. Los ojeadores europeos no tardaron en fijarse en él y, con apenas 18 años, recibió la llamada que cambiaría su vida: el Real Madrid quería ficharlo.

El salto a Europa supuso un desafío enorme. Primero pasó por el filial madridista, donde tuvo que adaptarse a un nuevo país, a un fútbol diferente y a la presión que implica vestir la camiseta blanca. Posteriormente, el club decidió cederlo al Deportivo de La Coruña, una etapa clave para su crecimiento. En Galicia ganó experiencia en la élite del fútbol español y regresó a Madrid con la madurez necesaria para competir por un puesto en el primer equipo. Desde entonces, su evolución ha sido constante. Con el paso de las temporadas se ha consolidado como una pieza fundamental en el centro del campo del Real Madrid. Su polivalencia le permite jugar en distintas posiciones, aportar intensidad defensiva y sumarse al ataque con potencia y velocidad. Además, su carácter dentro del vestuario le ha llevado a convertirse en uno de los líderes del equipo e incluso en segundo capitán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fede Valverde (@fedevalverde)

La actuación frente al Manchester City es la confirmación de esa madurez futbolística. Los tres goles marcados en la primera parte sorprendieron incluso a los más optimistas. Valverde no suele ser un goleador habitual, pero esa noche apareció en todos los espacios, llegando desde atrás, aprovechando los huecos y demostrando una precisión letal frente a Gianluigi Donnarumma. El Bernabéu terminó coreando su nombre mientras el equipo daba un paso enorme hacia los cuartos de final.

Pero la historia de Valverde no se explica solo a través del fútbol. Su vida personal también ha estado marcada por momentos intensos. En 2019 comenzó una relación con la periodista argentina Mina Bonino, a quien conoció tras coincidir en Madrid durante la final de la Copa Libertadores 2018 Final entre Boca Juniors y River Plate. Lo que empezó como una conversación en redes sociales terminó convirtiéndose en una relación sólida que cambió la vida de ambos.

Fede Valverde y Mina Bonino en un evento. (Foto: Gtres)

La pareja decidió instalarse en Madrid y formar una familia. Hoy tienen dos hijos, Benicio y Bautista, y esperan la llegada de su tercera hija, Bruna. Sin embargo, su camino no siempre fue fácil. Durante el embarazo de su segundo hijo vivieron momentos muy duros después de que los médicos detectaran una posible trisomía poco común que podía ser incompatible con la vida. Durante semanas convivieron con la incertidumbre y el miedo hasta que nuevas pruebas confirmaron que el bebé estaba sano. El nacimiento de Bautista fue, según la propia Bonino, un auténtico «milagro».

Ese episodio marcó profundamente a la pareja y también al propio futbolista, que continuó compitiendo al máximo nivel mientras en su vida personal atravesaba uno de los momentos más difíciles. Muchos compañeros y aficionados interpretan esa experiencia como una muestra del carácter resiliente del jugador. Hoy, años después, Valverde vive uno de los mejores momentos de su carrera. Consolidado como líder en el Real Madrid, con una familia estable y admirado por la afición, su actuación contra el Manchester City simboliza todo el camino recorrido desde aquellas calles de Montevideo hasta el escenario más grande del fútbol europeo.