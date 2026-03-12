Adiós a las uñas nude: la nueva tendencia que llega en primavera y se ha convertido en mi favorito

La manicura se ha convertido en una forma de expresión creativa que evoluciona constantemente con nuevas tendencias, colores y estilos. Cada temporada surgen propuestas que transforman las uñas en un pequeño lienzo artístico, desde acabados minimalistas hasta diseños vibrantes y llamativos. Hay una nueva tendencia que llega en primavera y te encantará.

En este escenario dinámico, los estampados clásicos encuentran nuevas formas de reinventarse y conquistar a quienes buscan un toque original. Entre ellos, los lunares se han posicionado como uno de los favoritos por su versatilidad y encanto atemporal. Las llamadas polka dot nails combinan sencillez y estilo, permitiendo crear manicuras elegantes, divertidas y sofisticadas.

Así es la nueva tendencia que llega en primavera

La influencer y especialista en manicura @unalunar.pe explica que “El término polka dot nails proviene del clásico patrón de lunares usado en la moda”. Se trata de un estilo de manicura caracterizado por la presencia de pequeños puntos o lunares distribuidos sobre la superficie de la uña.

Este diseño puede variar en tamaño, cantidad y disposición, lo que permite lograr resultados muy diferentes según el gusto personal. Una de sus principales características es su versatilidad, ya que se pueden realizar sobre bases de cualquier color y combinar tonos contrastantes o paletas suaves para lograr efectos más delicados. Además, los puntos pueden colocarse de manera uniforme, formando patrones ordenados, o distribuirse de forma irregular para un aspecto más moderno. Existen múltiples estilos dentro de esta tendencia, como diseños minimalistas con pocos puntos, manicuras con lunares multicolor, combinaciones con francesitas o incluso efectos degradados.

Para conservarlas por más tiempo, se recomienda aplicar una capa protectora extra cada ciertos días, evitar golpes en las uñas y utilizar guantes al realizar tareas domésticas.

¿Qué son las polka dot nails?

Son un estilo de nail art que se caracteriza por la aplicación de puntos o lunares sobre la superficie de las uñas. Estos puntos se realizan generalmente con herramientas especiales llamadas dotting tools, aunque también pueden hacerse con objetos cotidianos como palillos, horquillas o la punta de un pincel fino. «Son ese toque cute y retro que nunca pasa de moda», explica @unalunar.pe.

El encanto de este diseño radica en su sencillez. A diferencia de otros estilos de nail art que requieren técnicas complejas, la nueva tendencia que llega en primavera puede lograrse fácilmente incluso en casa. Además, permiten experimentar con diferentes combinaciones de colores, tamaños de puntos y composiciones visuales.

Este tipo de manicura puede adaptarse a distintos estilos: desde un look elegante con colores neutros hasta diseños vivos con múltiples tonos. Por eso, se ha vuelto muy popular tanto en manicuras casuales como en estilos más sofisticados.

Las características de las polka dot nails

Diseño basado en puntos: el elemento principal son los lunares o puntos decorativos sobre la uña.

Variedad de tamaños: los puntos pueden ser pequeños, medianos o grandes según el efecto deseado.

Versatilidad de colores: se pueden utilizar combinaciones monocromáticas, contrastantes o multicolor.

Estilo adaptable: funcionan tanto para manicuras elegantes como para looks divertidos y juveniles.

Fácil aplicación: no requiere técnicas avanzadas, por lo que es ideal para principiantes.

Combinación con otros estilos: puede integrarse con manicuras francesas, degradados o diseños geométricos.

Diseños y estilos con la nueva tendencia que llega en primavera Polka dot clásicos: base de un color con puntos de otro tono contrastante, como blanco sobre negro.

Estilo minimalista: pocos puntos pequeños colocados estratégicamente sobre una base neutra.

Punteos multicolor: cada lunar tiene un color diferente, creando una manicura alegre y llamativa.

Polka dots con francesa: una manicura francesa decorada con pequeños lunares en la punta o en la base.

Diseño degradado: los puntos disminuyen de tamaño o intensidad de color hacia la punta de la uña.

Polka dots combinados: algunas uñas con puntos y otras con esmalte liso para equilibrar el diseño.

El paso a paso para lograr las polka dot nails perfectas

Crear este tipo de manicura es más sencillo de lo que parece. Siguiendo algunos pasos básicos se puede lograr un resultado duradero.