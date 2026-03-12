Lolita Flores ha sido una de las actrices invitadas al Festival de Cine de Málaga. La hija de Lola Flores ha compartido esta experiencia con su hija, ya que ambas han formado parte del mismo proyecto. Además de la presentación, madre e hija han desfilado por la alfombra roja con sus mejores looks -muy parecidos, ya que los dos eran trajes, aunque de diferentes colores-. En su intervención con la prensa, la hermana de Rosario Flores ha hablado sobre su papel en Mallorca Confidencial y, además, ha desvelado en qué se parece a la mujer que ha interpretado.

Lolita Flores, una gitana muy afortunada

Sabido es que el clan Flores siempre ha presumido de sus raíces gitanas, que llevan por bandera con mucho orgullo. Lolita Flores, que siempre es muy abierta a la hora de hablar u opinar sobre algunos asuntos, no ha dudado en comentar en qué se siente identificada con el papel que ha interpretado en la mencionada proyección: «Yo llegué ayer, estoy muy contenta. La película nuestra no ha entrado a concurso, pero RTVE lo ha puesto en Málaga y he aprovechado. Mi personaje es una matriarca gitana de un poblado donde lucha con lo que puede por su familia, por su tierra, por su casa y por su pueblo».

Lolita Flores en el Festival de Cine de Málaga. (Foto: Gtres)

Pese a que interpreta a una gitana, con lo que se siente identificada por la raza, ha matizado que existe una gran distancia entre su vida y la de la protagonista, ya que se considera muy privilegiada en todos los sentidos: «No me siento identificada, aunque sí por mi raza, como gitana, pero gracias a Dios que yo soy una privilegiada. Hay mucha gente que desgraciadamente viven en esos sitios que no tienen las facilidades para poder estudiar o tener otra vida mejor».

Un año después de la polémica con Ágatha Ruiz de la Prada

Hace justo un año, Ágatha Ruiz de la Prada se sentaba en el plató de Fiesta para concederle una entrevista a Emma García, donde reconoció que había comprado una casa «sin verla y sin visitarla». Entonces, la diseñadora de moda aún no se había instalado y reconoció que «vivía como las gitanas» en su casa vieja, que estaba desmantelada: «Sin cocina ni nada, sin nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá».

Lolita Flores. (Foto: Gtres)

Un comentario que el pueblo gitano no pasó por alto y con el que se sintieron realmente ofendidos acusando a la aristócrata de racista. Una crítica a la que se sumaron algunos rostros conocidos, como Lolita, que estalló contra Ágatha en redes: «Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo. Hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad es que te consideraba una mujer íntegra, veo que no Ágatha Ruiz de la Prada, qué decepción. Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios no que una presentadora como Emma García lo deje pasar en un programa como el suyo. Que no diga nada y deje ese comentario pasar por alto. En fin, yo a lo mío. Pero a los míos no los compares con tus desastres queridas. Comentarios racistas no, a estas alturas no. Deberíais disculparos».