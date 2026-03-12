Kiko Rivera atraviesa uno de sus mejores momentos personales o, al menos, eso es lo que muestra en redes sociales. A la llegada de Lola García a su vida, con la que mantiene una relación sentimental desde finales del año pasado, se suma la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, a la que le acaba de dedicar una canción, que verá la luz dentro de muy poco. Una prueba que demuestra que el acercamiento se produjo hace tiempo, pues una canción no se compone, graba y produce de un día para otro y que claramente contiene mensajes hacia su progenitora.

Kiko Rivera, muy feliz por su acercamiento con Pantoja

Hace unos días, el DJ hizo saltar todas las alarmas al publicar una foto junto a su madre en la que añadió un corazón con la canción de Mi pequeño del alma. Una imagen que se hizo viral segundos después y que confirmaba el acercamiento madre e hijo tras muchos años sin hablarse tras descubrir el pequeño de los Rivera que la herencia de Paquirri que su madre había dicho que habían robado, se encontraba en Cantora. Sin embargo, el tiempo ha curado las heridas y todo se debe, supuestamente, «a un motivo muy concreto, específico y de peso», tal y como deslizaron en El tiempo justo.

Kiko Rivera y Lola García. (Foto: Gtres)

Esta reconciliación, además, coincide con el fin de la buena relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales, que recientemente se sentó en ¡De Viernes! para hablar alto y claro sobre su tormentoso matrimonio con el DJ, marcado por las adicciones e infidelidades por parte del artista.

Ahora, Kiko ha hecho jaque mate, o al menos eso es lo que ha dado ha entender. Días después de compartir la primera imagen con su progenitora, ha vuelto a seguir su modus operandi. Una foto que llega justo antes de que el cantante dijera que el próximo 27 de marzo «vería la luz la canción más importante de su vida» y que hablaría, precisamente, del perdón: «Una canción que nace desde lo más profundo del corazón… de esas que no se escriben con la cabeza, se escriben con el alma. Habla de errores, de heridas… pero sobre todo habla de perdón. A veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega… lo cambia todo. No nace del orgullo».

Kiko Rivera no oculta su felicidad tras reconciliarse con su madre. (Foto: Gtres)

De nuevo, y hace tan solo unos minutos, Kiko ha vuelto a abrir el baúl de los recuerdos y ha rescatado otra fotografía con Pantoja, a la que le ha dedicado unas líneas y ha confirmado que, efectivamente, su próxima canción va dedicada a su madre: «He escrito muchas canciones a lo largo de mi vida… pero hay algunas que no nacen para sonar en una discoteca. Nacen porque el corazón necesita hablar. Porque hay sentimientos que, aunque pase el tiempo, siguen estando ahí. Porque hay lazos que nunca se rompen de verdad. Esto se llama No Hay Paz Sin Ti. Y verá la luz el próximo 27 de marzo. Kiko Rivera».