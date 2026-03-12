El giro vanguardista de la Reina Letizia con un traje de Zara de estreno

La Reina Letizia ha hecho su aparición estelar en su último acto de la semana con un traje nuevo firmado por Zara. Una vez más, ha acaparado todas las miradas y ha confirmado que el estilo working girl está en plena tendencia. Su Majestad se ha convertido en la auténtica protagonista y son muchos los que se han preguntado de quién era su look. Nosotros sabemos que está diseñado por Inditex y que es una opción perfecta para acudir a un evento especial.

La mujer de Felipe VI tiene un talento especial para defender cualquier pieza. Sin embargo, con este traje se ha sentido especialmente cómoda y ha demostrado que las apuestas sencillas suelen ser las más acertadas. Ambas piezas, tanto la chaqueta como el pantalón, eran de un tono gris muy apropiado para esta época del año.

El traje de la Reina Letizia

El nuevo el estilismo de la Reina Letizia ha llamado especialmente la atención por la estructura de su blazer, una pieza que marca la diferencia dentro del conjunto. A diferencia de las chaquetas de sastrería tradicionales, de corte recto y botonadura frontal, este diseño apuesta por un cierre lateral con dos botones oscuros que generan una silueta asimétrica muy favorecedora. Este recurso estilístico estiliza la figura de forma estratégica e introduce un matiz contemporáneo que eleva el traje y le aporta un aire artesanal.

La Reina Letizia en Alcalá de Henares. (Foto: Gtres)

Para completar el conjunto, ha apostado por uno de los tipos de calzado que más está repitiendo en los últimos meses: los mocasines de charol con tacón ancho, un modelo cómodo pero sofisticado que se ha convertido en uno de sus favoritos esta temporada. La monarca cuenta con dos versiones muy similares en su armario, firmadas por Massimo Dutti y Pons Quintana, aunque en esta ocasión se decantó por el diseño de la firma balear.

El acabado brillante del charol y la estructura robusta del tacón aportan carácter al estilismo y encajan perfectamente con ese aire de working girl moderno que Letizia ha ido consolidando en sus últimas apariciones públicas. Es una estrategia estética que han seguido otras royals, como Kate Middleton.

Las joyas han servido para introducir un toque de color en un conjunto dominado por líneas sobrias y elegantes. La reina eligió unos pendientes de la firma Gold & Roses, concretamente el modelo Jardín de Aire.

Como broche final, la madre de la princesa Leonor se ha puesto su conocido anillo de Coreterno, una pieza que se ha convertido en habitual en su joyero y que aporta un detalle distintivo a muchos de sus conjuntos oficiales.

El último acto de la semana

Tal y como hemos adelantado, doña Letizia ha presidido la clausura de la tercera edición del Máster en Reporterismo Internacional, un proyecto organizado por RTVE y la Universidad de Alcalá de Henares. El objetivo de este curso es formar a reporteros, una profesión que siempre ha despertado la atención de la Reina.

Recordemos que cuando conoció a don Felipe estaba trabajando en la cadena pública y era uno de los rostros más prestigiosos de la empresa. Ahora tiene otras responsabilidades, pero siempre mira al mundo del periodismo con mucho respeto y cariño.