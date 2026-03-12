A sus 50 años, María Adánez puede presumir de una carrera que ha crecido prácticamente al mismo tiempo que la televisión española. La actriz madrileña, nacida en Madrid el 12 de marzo de 1976, lleva más de cuatro décadas trabajando delante de las cámaras y sobre los escenarios. Lo que empezó siendo una experiencia puntual durante su infancia terminó convirtiéndose en una trayectoria sólida que la ha llevado a participar en algunas de las series más recordadas de la televisión, además de construir un prestigio paralelo en el teatro.

Su historia con la interpretación comenzó muy pronto. Con apenas cinco años participó en la película Mar brava, dirigida por Angelino Fons y protagonizada por Jorge Sanz. Aquel primer rodaje fue solo el inicio de una relación temprana con el audiovisual. Desde niña comenzó a participar en anuncios publicitarios y pequeñas apariciones televisivas que le permitieron familiarizarse con los sets de grabación.

María Adánez durante un rodaje. (Foto: Gtres)

Además, el cine formaba parte de su entorno familiar. Su madre, la reconocida maquilladora Paca Almenara, desarrolló una importante carrera dentro de la industria cinematográfica y llegó a ganar un premio Goya por su trabajo en Acción Mutante, dirigida por Álex de la Iglesia. A lo largo de su trayectoria trabajó también en títulos tan destacados como Tesis, de Alejandro Amenábar, o La buena estrella. Crecer en ese ambiente hizo que María Adánez viviera el mundo del cine y la televisión como algo cercano y cotidiano.

Durante los años noventa fue abriéndose camino poco a poco en la pequeña pantalla. Su rostro empezó a resultar familiar para el público gracias a su participación en la mítica serie Farmacia de guardia, creada por Antonio Mercero. Poco después llegaría Pepa y Pepe, otra de las comedias más recordadas de aquella época, en la que también demostró su naturalidad delante de la cámara. Sin embargo, el verdadero fenómeno que marcaría su carrera llegó en 2003 con Aquí no hay quien viva. En la ficción interpretó a Lucía Álvarez, conocida popularmente como ‘la pija’, uno de los personajes más icónicos de la serie. Creada por Alberto Caballero y Laura Caballero, la comedia se convirtió en un fenómeno televisivo sin precedentes y marcó a toda una generación de espectadores. El papel catapultó definitivamente a María Adánez a la fama y la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión.

María Adánez en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Tras el final de la serie en 2006, la actriz decidió dar un giro a su carrera para evitar quedar encasillada en la comedia. Desde entonces ha alternado proyectos televisivos con cine y, sobre todo, con una intensa actividad teatral. En televisión ha participado en producciones como El hombre de tu vida, El ministerio del tiempo o Amar es para siempre. En 2013 se incorporó también a La que se avecina, heredera directa del universo de Aquí no hay quien viva, donde interpretó a la abogada Rebeca Ortiz. Aunque abandonó la serie en 2014 para centrarse en otros proyectos, el personaje dejó huella entre los seguidores de la ficción y años después regresó brevemente al universo de la comunidad de vecinos más caótica de la televisión.

Si hay un ámbito donde María Adánez ha demostrado una enorme versatilidad es el teatro. A lo largo de los años ha participado en numerosos montajes que le han permitido explorar registros muy diferentes. Entre sus trabajos destacan obras como Salomé, Divinas palabras o La escuela de la desobediencia. Más recientemente ha vuelto a subirse a las tablas con la obra La gramática, representada en el Matadero Madrid, donde ha recibido excelentes críticas por su interpretación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Adánez (@laadanez)

En el plano personal, la actriz siempre ha optado por mantener un perfil discreto y alejado de la exposición mediática. Durante un tiempo mantuvo una relación con Alberto Caballero, uno de los creadores de Aquí no hay quien viva. Más adelante, en 2010, contrajo matrimonio con el abogado británico David Murphy en una ceremonia civil celebrada en Menorca. El matrimonio, sin embargo, terminó tres años después.

El amor volvería a su vida tiempo después junto al neurólogo y empresario Ignacio Hernández Medrano. La pareja comenzó a dejarse ver públicamente en 2017 y con el tiempo consolidó su relación. En 2021 vivieron uno de los momentos más importantes de su vida con el nacimiento de su hijo Claudio. Ese mismo año decidieron casarse en una ceremonia íntima, celebrada con total discreción. La maternidad llegó para la actriz a los 45 años, una experiencia que ella misma ha contado en distintas entrevistas que transformó profundamente su manera de ver la vida y también su forma de afrontar su carrera. Desde entonces compagina su trabajo como intérprete con su faceta familiar, manteniendo siempre la naturalidad y la discreción que han caracterizado su trayectoria.

Ignacio Hernández Medrano y María Adánez en un estreno. (Foto: Gtres)

A sus 50 años, María Adánez se mantiene como uno de los rostros más queridos de la ficción española. Su carrera abarca ya más de cuatro décadas en las que ha pasado por cine, televisión y teatro, participando en algunas de las producciones más emblemáticas del audiovisual español. Un camino construido con constancia, talento y una capacidad poco común para reinventarse con el paso del tiempo sin perder la cercanía que siempre ha conectado con el público.