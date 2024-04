María Adánez cuenta todo lo que sabe sobre el estado de salud de José Luis Gil

El pasado 4 de noviembre de 2021, la carrera como actor de José Luis Gil quedó completamente paralizada tras sufrir un ictus isquémico que le alejó de todo lo mediático. Han pasado dos años desde entonces, y aunque el blindaje y el misterio han rodeado en todo momento su evolución, lo cierto es que muchos de sus compañeros de profesión han desvelado frente a las cámaras todo lo que han ido conociendo sobre el estado de salud del intérprete. La última en pronunciarse ha sido María Adánez, quien ha aprovechado su última aparición pública en los premios Talía para asegurar que José Luis «se va recuperando poco a poco».

“Sé cómo está por mis compañeros de la serie. Sé que se está recuperando, que tiene todo el apoyo de su familia y que ahí va poquito a poco. Así que desde aquí le mando un abrazo enorme», comentaba frente a las cámaras encargadas de cubrir el evento mencionado. María coincidió por primera vez con José Luis durante el rodaje de Aquí no hay quien viva y, haciendo una pequeña alusión a aquella época, la actriz ha querido dedicar unas emotivas palabras: «Para mí siempre será mi presidente de la comunidad. Se le echa mucho de menos», señalaba.

María Adánez en los premios Talía en Madrid. (Foto: Gtres)

Posteriormente, la intérprete que dio vida a Lucía volvió a compartir trama con José Luis Gil en La que se avecina, serie que abandonó para afrontar otros retos profesionales y a la que ahora, nueve años después, regresa para volver a formar parte del elenco en la decimoquinta temporada. «No te puedo contar nada para no hacer spoiler. Pero feliz de haber vuelto. Yo creo que Rebeca tiene muchas cosas que contar esta temporada», explicaba en los galardones citados.

La última aparición en público de José Luis Gil

Tan solo dos meses antes de las palabras de María Adánez, José Luis Gil protagonizó su primera aparición pública tras el ictus que sufrió. Ocurrió el pasado mes de febrero cuando su hija publicó una fotografía en las redes sociales en las que aparecía su padre acudiendo al último ensayo de la obra La Regenta, un día antes de su estreno, en el teatro Fernán Gómez de Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Ruiz D (@anaruizactriz)

En la instantánea, el actor posaba junto a Ana Ruiz y Álex Galea, compañeros de profesión que también se mostraron muy felices de contar con la presencia de Gil: «¡Gracias José Luis! Verte de pie aplaudiendo es para mí uno de los regalos más bonitos y emocionantes de este año. Te quiero», escribía Ana en su perfil oficial de Instagram.

Desde entonces, no han trascendido más imágenes del actor durante su evolución. No obstante, sus compañeros de profesión no le olvidan, y en cada una de sus apariciones públicas han querido recordar a José Luis para dar esperanza en su recuperación. Fernando Tejero fue uno de los últimos en pronunciarse, asegurando que el proceso que estaba siguiendo su amigo «era lento», pero lo importante es que seguía ahí.