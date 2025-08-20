Eugenia Martínez de Irujo presenta al nuevo miembro de su familia

“Gracias infinitas a Rescatadog por la gran labor que hacen y porque gracias a ellos he podido adoptar hoy a esta preciosidad”, escribía Eugenia Martínez de Irujo en sus redes sociales junto a varias fotografías y un vídeo en el que aparece en el sofá de su casa abrazando a un cachorro de mirada dulce. Con estas palabras, la hija de la recordada duquesa de Alba ha presentado oficialmente a Luigi, el nuevo miembro de su numerosa familia de animales, que ha llegado para llenar de alegría su hogar.

El perrito, de orejas semierguidas, hocico fino y pelaje claro de textura algo áspera, no corresponde a una raza pura muy definida. Todo apunta a que se trata de un mestizo de tamaño mediano, con rasgos que recuerdan a los Terrier y quizá a algún cruce de Podenco. Adoptado a través de la protectora, la mascota luce ya un simpático collar con los colores de la bandera de España, y en apenas unas horas se ha ganado la simpatía de los más de 373.000 seguidores que Eugenia acumula en Instagram. Las felicitaciones y mensajes de apoyo se cuentan por decenas, con admiradores que aplauden su compromiso con la adopción y celebran la llegada de este pequeño superviviente.

Madre e hija, Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera, posan radiantes acariciando a Luigi. (Redes Sociales)

Ella, que ostenta el título de duquesa de Montoro, siempre ha mostrado un profundo amor por los animales. Su filosofía es clara: “adoptar y no comprar”. Una convicción que se refleja en su historia personal, marcada por la presencia constante de perros a los que ha dado un hogar. Tras la dolorosa pérdida de su querido Nachete, la aristócrata sevillana adoptó a Tango y Capote, dos perros de la Guardia Civil retirados. Más recientemente también acogió a Pepe, otro compañero peludo que llegó para alegrar sus días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo)

En las imágenes que ha compartido en sus redes aparece también su hija, Cayetana Rivera Martínez de Irujo, más conocida como Tana, fruto de su matrimonio con el torero Francisco Rivera Ordóñez. La joven, muy unida a su madre, comparte con ella tanto momentos familiares como su amor por los animales.

Un retrato cercano de Luigi, el perro adoptado. (Redes Sociales)

La llegada de Luigi tiene, además, un trasfondo conmovedor. Su historia es la de un perro que no lo ha tenido fácil. Durante un tiempo buscó refugio en un cortijo, donde apenas le permitían entrar y donde la vida no le resultaba sencilla. Cuando finalmente fue rescatado, presentaba un estado alarmante: su cuerpo estaba cubierto por más de 2.000 garrapatas y arrastraba un miedo enorme. Con paciencia y cuidados, ese pasado ha quedado atrás. Hoy es un perro alegre, vital y tremendamente cariñoso.

Según explican desde la protectora, le encanta ponerse panza arriba para recibir todas las caricias posibles, jugar con otros perros y correr sin parar por el campo. Es obediente, sabe viajar en coche y disfruta tanto de la libertad de ir suelto como de los tranquilos paseos con correa. Con sus 5 años de edad y un peso de apenas 8 kilos, es un perro paticorto, simpático y lleno de energía. Eso sí, requiere un hogar con espacio suficiente donde poder disfrutar de la naturaleza y no es apto para convivir con gatos.

Eugenia aparece tumbada en el sofá abrazando cariñosamente a Luigi. (Redes Sociales)

La acogida de Luigi por parte de los seguidores de la aristócrata ha sido entusiasta. Los mensajes en su cuenta de Instagram no solo celebran la llegada del cachorro, sino que reconocen el gesto solidario de Eugenia, quien una vez más demuestra que la nobleza también se mide en actos de generosidad hacia los más vulnerables.