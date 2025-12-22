Ayuso se calza el abrigo de gala y baila con Feijóo tras la histórica victoria del PP en Extremadura

La Puerta del Sol de Madrid se convirtió este lunes en el epicentro de la música y la espiritualidad navideña gracias a la actuación del grupo cristiano Hakuna, que ofreció un concierto gratuito desde el balcón de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La cita contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quienes no dudaron en bailar al ritmo del pop cristiano que ha conquistado a miles de jóvenes en España. Hakuna, que combina fe, pop contemporáneo y juventud, ha logrado consolidarse como un fenómeno musical singular, acumulando más de un millón de escuchas en Spotify y agotando entradas en todos sus conciertos, lo que refleja el interés que despierta tanto por su música como por sus actividades complementarias de voluntariado, adoraciones, charlas y formación prematrimonial.

El concierto forma parte de la programación navideña «Villancicos en Sol», un proyecto impulsado por la Comunidad de Madrid que cada año transforma la céntrica plaza en un escenario cultural abierto al público. Durante la jornada, la presencia masiva de asistentes obligó a la suspensión temporal de la estación de Sol de Metro y Cercanías entre las 16:30 y las 19:30 horas, garantizando la seguridad de los visitantes ante la previsión de aglomeraciones. Las autoridades permitieron la correspondencia entre las líneas de Metro 1, 2 y 3, aunque los trenes de Cercanías C-3 y C-4 no realizaron parada en la estación, asegurando que el tránsito fuera seguro mientras cientos de personas disfrutaban del espectáculo desde la plaza.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en un concierto. (Foto: Gtres)

Hakuna Group Music nació en 2013 en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro, impulsado por el sacerdote José Pedro Manglano, vinculado al Opus Dei en sus inicios. Con el tiempo, el proyecto ha evolucionado hasta convertirse en una asociación privada de fieles, con estatutos aprobados por el cardenal Carlos Osoro, y con un enfoque más amplio que trasciende la música para abrazar un «estilo de vida» basado en la espiritualidad, la comunidad y el compromiso social. Su propuesta ha despertado gran interés entre los jóvenes, quienes encuentran en la combinación de pop y mensaje cristiano una experiencia fresca y moderna, lo que explica el éxito rotundo de sus conciertos y su relevancia dentro del panorama musical español actual.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha convertido su aparición en el balcón de la Real Casa de Correos en una tradición navideña que ya inició hace un año con la actuación de David Bisbal. En esta ocasión, el protagonismo recayó en Hakuna, un grupo que no solo ofrece música sino que también organiza escapadas, trabajos de acción social y un máster prematrimonial, mostrando que su influencia va más allá del entretenimiento. Según el fundador, el éxito del grupo «es un capricho de Dios», una afirmación que refleja la mezcla de fe y dedicación que caracteriza a esta propuesta musical y que conecta con un público diverso, desde familias hasta jóvenes comprometidos con la comunidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un concierto. (Foto: Gtres)

El espectáculo, que comenzó a las 18:00 horas, incluyó la interpretación de cinco de los temas más representativos de Hakuna, llenando de música, alegría y espíritu navideño la Puerta del Sol. Para la ocasión, Isabel Díaz Ayuso se enfundó en un elegante abrigo de color negro con capucha de pelo, una elección perfecta para combatir las bajas temperaturas de Madrid. Además, se trató de la primera aparición pública de Ayuso y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras la reciente victoria del partido en las elecciones anticipadas de Extremadura, un triunfo que consolidó a María Guardiola como presidenta de la Junta y reforzó la presencia del PP en la región, generando un ambiente de celebración política que se sumó al espíritu navideño del concierto.