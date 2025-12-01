David Bisbal homenajea a su padre en su 84.º cumpleaños: “Echo de menos tener una conversación con él”

José Bisbal, el padre de David Bisbal, ha cumplido este 1 de diciembre 84 años. Con motivo de esta fecha tan especial, el cantante le ha dedicado una publicación en sus redes sociales, en la que ha aprovechado para abrirse en canal y expresar sus verdaderos sentimientos hacia su progenitor. Cabe destacar que el que fuera campeón de España de boxeo fue diagnosticado de alzhéimer hace años, una enfermedad que ha ido mermando sus capacidades cognitivas y que mantiene en vilo a todo su entorno más cercano.

Junto a una imagen del ex deportista ataviado con las prendas de boxear y en la que se encuentra en posición de ataque, David Bisbal ha escrito un emotivo texto. «Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería», ha comenzado escribiendo orgulloso. «Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran», ha dicho resaltando el palmarés de su padre. Para él, es inevitable recordar y fantasear con las situaciones que su padre ha vivido en el pasado y le han forjado como persona y como profesional: «A veces me lo imagino corriendo por La Molineta o subiendo el Tibidabo de Barcelona». Y no puede borrar de su mente momentos que han vivido juntos: «Lo recuerdo comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea». Cosas que, tal y como asegura, «solo conocen los verdaderos campeones».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal)

De la misma manera, ha confesado cuáles son sus sentimientos ante la situación de deterioro de salud que enfrenta el histórico. «Echo de menos poder tener una conversación con él», ha asegurado. Pero reconoce que esta adversidad le ha hecho valorar las pequeñas cosas y ha trasladado que su padre continúa detectando el valor de lo realmente importante. Algo que nota cuando está cerca de él y que ha resumido en «el poder de un abrazo».

David Bisbal y su padre dándose un abrazo. (Foto: Gtres)

Otras felicitaciones que ha recibido

Como no podía ser de otra manera, la publicación de David Bisbal no ha tardado en inundarse de mensajes de diferentes rostros conocidos de nuestro país, que han aprovechado para felicitar a José. «¡Muchas felicidades al Campeón! Sigue abrazándolo y disfrutando de él, querido David», ha escrito Poty Castillo. «Menudo PADRAZO», ha asegurado Bárbara Goenaga, la pareja de Borja Sémper.

David Bisbal junto a sus padres y su hermano, José María. (Foto: Instagram)

«Ojalá sigáis compartiendo abrazos muchísimos años más», «Qué emoción da leer tus palabras llenas de amor y admiración», «Él siempre será tu superman», «Bonitas palabras», «Gran hombre», «Extraordinariamente fuerte» o «admiración y respeto» han sido otros de los comentarios que ha recibido el vástago y que hacen referencia a su padre, a su figura, a su legado en el deporte nacional y a su fortaleza enfrentando la enfermedad. Además, ha habido clubs de fans del intérprete de Ave María que le han rendido su particular homenaje. Esto ha sido, a todas luces, un detalle que ha emocionado al artista, que siempre se ha confesado una persona muy familiar. A pesar de la fama que ha cosechado con los años y el rotundo éxito que ha alcanzado, David Bisbal se mantiene muy unido a su núcleo duro y a sus raíces.