Bárbara Goenaga publica nuevas imágenes junto a Borja Sémper: "Celebrando la vida"

Borja Sémper anunció que padecía cáncer el pasado mes de julio y, desde entonces, sus apariciones públicas han sido más bien escasas. Fue él mismo quien explicó que iba a someterse a un tratamiento exigente y que «todo su esfuerzo, a partir de ahora, iba a estar dedicado a curarse». Y dicho y hecho así ha sido. Han pasado casi cinco meses desde entonces y, más allá de publicar las lecturas que está disfrutando durante su recuperación, lo cierto es que no ha compartido detalles de su evolución ni imágenes recientes de él mismo. Una actitud muy diferente a la que ha mostrado su mujer, Bárbara Goenaga, que, intentando calmar la inquietud generada por la salud de su marido, ha subido a la red alguna que otra instantánea suya. Sin ir más lejos, la última fue el pasado 30 de noviembre, cuando publicó un carrusel de fotografías tras disfrutar de un fin de semana junto al vicesecretario de Cultura del Partido Popular.

«Celebrando la vida. Gracias A&A y F por estos días. Y @aizpeagoenaga, @goenagaidoia y tío Walt por quedaros en casa con todos los peques», escribía, dejando entrever que la salud del político les ha permitido disfrutar de un viaje exprés que, sin duda, ha sido un aire de soplo fresco para ellos.

En las fotografías, Borja Sémper aparece visiblemente feliz y con un muy buen aspecto que no ha pasado desapercibido. De hecho, a pesar de que lucía una gorra y unas gafas de sol que tapaban buena parte de su rostro, se ha podido ver cómo le ha vuelto a crecer pelo de su barba. Un detalle muy característico de su persona que perdió como consecuencia de uno de los efectos secundarios más comunes de la medicación contra el cáncer.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de cariño y alegría por parte de los internautas. Unos mensajes a los que se han unido varios rostros conocidos que mantienen una muy buen relación con el matrimonio, como es el caso de Maribel Verdú, Leire Montero o Sonsoles Ónega, entre otras muchas.

¿Cómo está Borja Sémper?

Estas imágenes llegan tan solo 15 días después de que Bárbara Goenaga desvelara que el tratamiento que estaba siguiendo su marido «estaba yendo muy bien». «Me está dando un poco de apuro hacer esto. Pero esta mañana hemos recibido bastantes mensajes de cariño, apoyo y recuperación en nuestras redes y no me gustaría que pensarais que algo va mal con Borja», comenzaba a decir en su perfil oficial de Instagram.

Bárbara Goenaga. (Foto: Instagram)

«La quimio ha sido dura no, durísima, y por eso no ha salido en público. Pero todo está ya prácticamente perfecto», confesaba. Por otro lado, anunciaba que no tenía dudas de que muy pronto su pareja «volvería a aparecer frente a las cámaras con su pelazo». Una frase que junto a las últimas fotografías apunta a que la recuperación de Sémper está evolucionando según lo esperado.