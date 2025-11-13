Bárbara Goenaga actualiza el estado de salud de Borja Sémper: "La quimio ha sido dura no, durísima"

Borja Sémper se encuentra completamente centrado en la recuperación del cáncer que le fue diagnosticado el pasado verano. De hecho, para ello, ha dejado a un lado su actividad profesional, por lo que sus apariciones públicas han sido más bien escasas en los últimos meses. Como no podía ser de otra manera, esta desaparición ha generado cierta inquietud enn cuanto al estado de salud del político. No obstante, ha sido su mujer, Bárbara Goenaga, la que ha desvelado que el tratamiento que está siguiendo le está yendo «muy bien».

«Me está dando un poco de apuro hacer esto. Pero esta mañana hemos recibido bastantes mensajes de cariño, apoyo y recuperación en nuestras redes y no me gustaría que pensarais que algo va mal con Borja», comenzaba a decir. «La quimio ha sido dura no, durísima, y por eso no ha salido en público. Pero todo está ya prácticamente perfecto», añadía, dejando entrever que su evolución está resultando muy favorable.

Por último, Goenaga anunciaba que no tenía dudas de que muy pronto su pareja «volverá a aparecer frente a las cámaras con su pelazo». Una frase con ha aprovechado la ocasión para agradecer todos los mensajes de cariño y apoyo que ambos han recibido recientemente, en especial desde el pasado miércoles, 12 de noviembre. Ese mismo día, el político Gabriel Rufián quiso tener un gesto con su compañero de profesión durante su intervención en el Congreso, acordándose de él con unas emotivas palabras. «Un abrazo y mucha fuerza, amigo», expresó. Como era de esperarse, sus declaraciones hicieron saltar todas las alarmas y se incrementó el revuelo en la red, algo que Bárbara ha querido calmar con estas historias de Instagram.

No es la primera vez que Bárbara Goenaga se pronuncia sobre la enfermedad de su pareja públicamente. De hecho, el 16 de septiembre de este mismo año, compartió con sus seguidores una emotiva carta en la que dejaba más que claro que estaba siendo un pilar fundamental para el diputado del PP en estos complicados momentos. «Vengo a decir que aunque él se vea raro, sigue siendo el chico más guapo del planeta, y el más alegre y mejor enfermo (no daba un duro y ya queda poco). Que lo quiero con toda mi alma», escribía por aquel entonces.

La última aparición pública de Borja Sémper

«No sé cuánto estaré fuera. En función del tratamiento, veré mi disponibilidad para estas ruedas de prensa, porque mi esfuerzo va a estar dedicado a curarme. La expectativa médica es de curación», explicó Sémper cuando comunicó que padecía cáncer. Desde entonces ha cumplido con su palabra, y su agenda ha quedado notablemente reducida, siendo el pasado 2 de septiembre el último día en el que apareció delante de las cámaras.

Lo hizo para asistir a una reunión del comité de dirección del PP, celebrada en el municipio madrileño de Aranjuez, y fue allí donde se captaron sus últimas fotografías. En ellas aparecía con una gorra de béisbol que dejaba entrever que el tratamiento que estaba recibiendo ya le había provocado la caída del pelo, uno de los efectos secundarios más comunes en este tipo de casos médicos.