Borja Sémper reaparece en público tras comenzar su tratamiento contra el cáncer

El pasado mes de julio, Borja Sémper sorprendía a propios y extraños anunciando que padecía cáncer a sus 49 años. El vicesecretario de Cultura del Partido Popular confesaba, durante una rueda de prensa en Madrid, que este diagnóstico le obligaba a «someterse a un tratamiento exigente que haría que su físico cambiara y que su presencia pública se viera alterada». «No sé cuánto estaré fuera, en función del tratamiento veré mi disponibilidad para estas ruedas de prensa, porque mi esfuerzo va a estar dedicado a curarme. La expectativa médica es de curación», explicaba.

Desde entonces, ha cumplido con su palabra y su agenda ha sido notablemente reducida. A finales de julio fue visto en el Congreso de los Diputados cuando acababa de comenzar el tratamiento, pero, desde entonces no habían trascendido imágenes de él. Hasta ahora, que ha asistido este martes, 2 de septiembre, a una reunión del comité de dirección del PP, celebrada en el municipio madrileño de Aranjuez.

Borja Sémper con sus compañeros en una reunión del comité de dirección del PP. (Foto: RRSS)

Allí, Sémper ha sido fotografiado con una gorra de béisbol de un equipo de Kansas, Estados Unidos. Un accesorio que ha dejado entrever que el tratamiento que está recibiendo (el cual es desconocido de cara a la esfera pública) ya ha provocado los primeros cambios en la imagen del político, empezando por la caída del pelo, uno de los efectos secundarios más comunes de la medicación contra el cáncer. Además, también ha reaparecido sin barba, otra de las características que, hasta su diagnóstico, era considerada como una seña de identidad del mismo.

Un comienzo de curso especial.

Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los veía todos los lunes…. Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario. Gracias por tanto, jefe @NunezFeijoo pic.twitter.com/URvSa76rov — Borja Sémper (@bsemper) September 2, 2025

«Un comienzo de curso especial. Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los que veía todos los lunes», comenzaba a escribir en su perfil oficial de X. «Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario», añadía. Para terminar, daba las gracias a Alberto Núñez Feijoó, compañero de profesión y amigo que, tal y como se puede ver en sus redes, parece haberse convertido en un importante apoyo en estos duros momentos. Al mismo tiempo, en estas fotografías, también se ha puesto de manifiesto el buen recibimiento que ha tenido el político entre sus compañeros, quienes no han dudado en abrazarle en esta primera reunión de los populares, en el inicio del nuevo curso político.

Como no podía ser de otra manera, muchos usuarios han querido comentar la publicación de Borja Sémper, mandándole ánimo y fuerza en su tratamiento contra el cáncer, así como también han confesado que les ha puesto muy contentos ver su reaparición. «¡Ánimo, Borja!», «Para delante siempre», «Un abrazo enorme», «Qué alegría verte bien», «¡Qué buena noticia! A darle duro, Borja», «Cuídate mucho», escribían algunos de los internautas.